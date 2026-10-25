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மதுரையில் நடந்த மாமதுரை கவிஞர் பேரவை விழாவில் வழங்கப்பட்ட விருதுகளுடன் இடமிருந்து
மதுரையில் நடந்த மாமதுரை கவிஞர் பேரவை விழாவில் வழங்கப்பட்ட விருதுகளுடன் இடமிருந்து
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 09:46 PM
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மதுரையில் நடந்த மாமதுரை கவிஞர் பேரவை விழாவில் வழங்கப்பட்ட விருதுகளுடன் இடமிருந்து ஆசிரியர் நாகவல்லி, தியாகதீபம் பாலு, துப்பாக்கி சுடுதலில் மாநில பரிசு பெற்ற பிரகதீஸ் ராகவ், நிர்வாகிகள் சக்திவேல், ரவி, கவிஞர் பொற்கைப் பாண்டியன், கருங்கல் கண்ணன்,சமூக சேவகர் ரகுநாதன், கங்காதரன், தலைமை பொறுப்பாளர் ஆதிசிவ தென்னவன், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாவலர் ராமசுப்பிரமணியன்.