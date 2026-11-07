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நவ. 9 முதல் பக்தர்கள் கோயிலில் தங்கலாம்: குன்றத்தில் கந்த சஷ்டி
நவ. 9 முதல் பக்தர்கள் கோயிலில் தங்கலாம்: குன்றத்தில் கந்த சஷ்டி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:46 PM
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திருப்பரங்குன்றம்: ‘‘திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் நவ. 9 இரவு முதல் கந்தசஷ்டி விரதம் மேற்கொள்ளும் பக்தர்கள் கோயில் மண்டபங்களில் தங்க அனுமதிக்கப்படுவர்’’ என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
கந்த சஷ்டி திருவிழா நாட்களில் திருப்பரங்குன்றம் வட்டார கிராமங்களின் பலஆயிரம் பக்தர்கள் கோயில் மண்டபங்களில் தங்கி விரதம் மேற்கொள்வர். இந்தாண்டு கந்த சஷ்டி திருவிழா நவ. 10ல் துவங்குகிறது.
எனவே விரதம் மேற்கொள்ளும் பக்தர்கள் நவ. 9 இரவு முதல் கோயில் மண்டபங்களில் தங்கி விரதம் மேற்கொள்ளலாம். பாதுகாப்பு கருதி தீபாவளி நாளில் (அக். 8) இரவு தங்க அனுமதி இல்லை என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.