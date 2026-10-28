கழுத்தில் கயிறு கட்டிய விளையாட்டு விபரீதமானது: சிறுவன் இறந்ததை மறைத்த தாய் கைது
கழுத்தில் கயிறு கட்டிய விளையாட்டு விபரீதமானது: சிறுவன் இறந்ததை மறைத்த தாய் கைது
UPDATED : அக் 27, 2026 08:42 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:36 PM
மேலுார்: மதுரை மாவட்டம் மேலுார் தனியாமங்கலத்தில் கழுத்தில் கயிறு கட்டி விளையாடியபோது இறுக்கியதில் சிறுவன் முத்துவேல் 7, இறந்தார். கழுத்தில் கயிறு கட்டிய 10 வயது சிறுவனையும், அவரை காப்பாற்ற இறந்த சிறுவனின் உடலை மறைத்து வைத்த தாய் சந்தியாவையும் 33, போலீசார் கைது செய்தனர்.
தனியாமங்கலம் பெரிய கருப்பன்- -சத்யா தம்பதி மகன் முத்துவேல். அக். 25 ல் விளையாட சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை. சத்யாவின் புகாரில் போலீசார் தேடினர். அக். 26ல் அப்பகுதியில், ராஜாங்கம் என்பவரின் பாழடைந்த வீட்டில் கழுத்தில் கயிறு இறுக்கப்பட்ட தடயத்துடன் முத்துவேல் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
இவ்வழக்கில் அதே ஊரைச் சேர்ந்த 5ம் வகுப்பு மாணவரான 10 வயது சிறுவனும், அவரது தாய் சந்தியாவும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து எஸ்.பி., தேவநாதன் கூறியதாவது:
முத்துவேலும், 10 வயது சிறுவனும் கோயில் அருகே விளையாடினர். அப்போது விளையாட்டாக முத்துவேல் கழுத்தில் 10 வயது சிறுவன் கயிறு கட்டி விளையாடினார். அப்போது கழுத்தை கயிறு இறுக்கியதால் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு முத்துவேல் ஓட, கோயில் சுவற்றில் முகம் மோதியதில் முன் பகுதி பற்கள் விழுந்தன. பின்னர் முத்துவேல், 10 வயது சிறுவனின் வீட்டிற்கு சென்று அவரது தாய் சந்தியாவிடம் தண்ணீர் கேட்ட நிலையில் மயங்கி விழுந்து அங்கேயே இறந்தார். முத்துவேல் இறப்புக்கு தன் மகன்தான் காரணம் என அறிந்த சந்தியா, போலீசிற்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் பாழடைந்த வீட்டிற்குள் உடலை மறைத்து வைத்துள்ளார். போலீஸ் விசாரணைக்கு பிறகு சிறுவனும், சந்தியாவும் கைது செய்யப்பட்டனர் என்றார்.
இதைதொடர்ந்து 10 வயது சிறுவனை அரசு காப்பகத்தில் டி.எஸ்.பி., சிவக்குமார், இன்ஸ்பெக்டர் சரவணபோஸ் ஒப்படைத்தனர்.