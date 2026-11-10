சோலைமலையில் கந்த சஷ்டி விழா: நாளை தொடங்குகிறது

ADDED : நவ 09, 2026 04:08 AM
அழகர்கோவில்: மதுரை அழகர்கோவில் சோலைமலையில் ஏழு நாட்கள் நடைபெறும் கந்த சஷ்டி விழா நவ., 10 (நாளை) துவங்குகிறது. நவ., 15ல் சூரசம்ஹாரம், நவ.,16ல் திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது.
சோலைமலை முருகன் கோயிலில் ஐப்பசி மாதம் நடைபெறும் முக்கிய திருவிழா கந்த சஷ்டி விழா. இந்தாண்டு விழா நாளை காலை 8:00 மணிக்கு காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்குகிறது. நவ., 14 வரை தினமும் காலை 8:30 மணிக்கு யாகசாலை பூஜைகள், காலை 10:00 மணிக்கு சண்முகார்ச்சனை, காலை 11:00 மணிக்கு மஹா அபிஷேகம், தீபாராதனை நடக்கிறது. அன்னம், காமதேனு, யானை, ஆட்டுக்கிடா, சப்பரம், குதிரை வாகனங்களில் சுவாமி புறப்பாடு நடக்கும். தினமும் மாலை 4:00 மணிக்கு அறுபடை வீடுகளை குறிக்கும் வகையில் சந்தன அலங்காரங்கள் நடக்கும்.
* சூரசம்ஹாரம்
ஆறாம் நாளான நவ.,15 அதிகாலை 4:30 மணிக்கு யாகசாலை பூஜைகள், மதியம் 3:45 மணிக்கு வேல் வாங்கும் வைபவம் நடக்கிறது. மாலை 4:15 மணிக்கு வெள்ளி மயில் வாகனத்தில் சுவாமி புறப்பாடாகி, கோயிலின் ஈசான திக்கில் கஜமுகா சூரனையும், அக்னி திக்கில் சிங்கமுகா சூரனையும், தல விருட்சம் நாவல் மரத்தடியில் பத்மா சூரனையும் சம்ஹாரம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. மாலை 6:00 மணிக்கு சஷ்டி மண்டபத்தில் சாந்தாபிஷேகம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை நடக்கும். பின் அவ்வைக்கு நாவல் கனி கொடுத்த சந்தன அலங்காரத்தில் காட்சி தருகிறார்.
நவ.,16 மதியம் 12:05 மணிக்கு மேல் 12:20 மணிக்குள் திருக்கல்யாண உற்ஸவம், மதியம் 12:45 மணிக்கு நித்திய உற்ஸவருக்கு மஹா அபிஷேகம், அன்னப்பாவாடை தரிசனத்துடன் பல்லக்கில் சுவாமி புறப்பாடு நடக்கிறது. மாலை அறுபடை வீடு முருகன் அலங்கார தரிசனம், மாலை 4:30 மணிக்கு ஊஞ்சல் சேவை, மஞ்சள் நீர் உற்ஸவத்துடன் கந்த சஷ்டி விழா நிறைவுபெறும்.
ஏற்பாடுகளை கோயில் இணை கமிஷனர் பொன்சுவாமிநாதன், தக்கார் சுரேஷ் தலைமையில் கோயில் நிர்வாகிகள் செய்து வருகின்றனர்.