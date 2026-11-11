‘குமரனுக்கு அரோகரா குன்றத்தில் துவங்கியது கந்த சஷ்டி திருவிழா: ’ பக்தர்கள் பரவசம்
‘குமரனுக்கு அரோகரா குன்றத்தில் துவங்கியது கந்த சஷ்டி திருவிழா: ’ பக்தர்கள் பரவசம்
ADDED : நவ 10, 2026 07:35 PM
திருப்பரங்குன்றம்:
திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் கந்த சஷ்டி திருவிழா காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியுடன் நேற்று துவங்கியது.
காலை 7:00 மணிக்கு கம்பத்தடி மண்டபத்தில் அனுக்ஞை விநாயகர் முன்பு யாகபூஜை நடந்தது. தொடர்ந்து விசாக கொறடு மண்டபத்தில் யாகசாலை பூஜை தொடங்கியது.
சுவாமிக்கு காப்பு கட்டுதல்
முதலில் ஆறுமுகம் கொண்ட சண்முகர், வள்ளி, தெய்வானை, பின்பு உற்ஸவர் சுப்பிரமணிய சுவாமி, தெய்வானைக்கு காப்பு கட்டப்பட்டது. விரதமிருக்கும் பக்தர்களுக்கு சிவாச்சாரியார்கள் காப்பு கட்டினர். இந்த பக்தர்கள் திருவிழா நடக்கும் 7 நாட்களிலும் கோயில் மண்டபங்களில் தங்கி விரதமிருப்பர்.
சூரசம்ஹாரம்
தினம் இரவு 7:00 மணிக்கு தந்தத்தொட்டி விடையாத்தி சப்பரத்தில் சுவாமி, தெய்வானை எழுந்தருளி கோயில் திருவாட்சி மண்டபத்தை ஆறுமுறை வலம் சென்று அருள்பாலிப்பர். முக்கிய நிகழ்ச்சியாக நவ. 14ல் வேல் வாங்குதல், 15ல் சூரசம்ஹார லீலை, 16 காலை சுவாமி, தெய்வானை அம்மன் சட்டத் தேரில் எழுந்தருளி தேரோட்டம், மதியம் 3:00 மணிக்கு மூலவர் முன்பு தயிர் சாதம் படைக்கப்பட்டு பாவாடை நைவேதன தரிசனம் நடக்கும்.
காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சியில் கோயில் துணை கமிஷனர் செல்வி, முன்னாள் அறங்காவலர் சண்முகசுந்தரம் கலந்து கொண்டனர்.
திருநகர் சித்தி விநாயகர் கோயில், பாண்டியன் நகர் கல்யாண விநாயகர் கோயில் தனி சன்னதியில் சஷ்டி திருவிழா துவங்கியது. நவ.15 சூரசம்ஹாரம், 16ல் திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது.