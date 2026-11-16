/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/மாணவிகள் ஊரக மதிப்பீடு
UPDATED : நவ 16, 2026 07:30 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:30 PM
அ நிறம் | அளவு
மேலுார்: மதுரை வேளாண்மை கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய இறுதியாண்டு மாணவிகள் தர்ஷினி, திவ்யதர்ஷினி, ரஞ்சிதா, ரவீனா, ரெயின்சி, ஆதார்ஷா, ரிஸ்வானா,அஜீம், ரோபனா, சவுமிதா மற்றும் விஜய தர்ஷினி.
இம் மாணவிகள் ஊரக வேளாண் பணி அனுபவத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வெள்ளலுாரில் ஆய்வு செய்தனர். கிராமத்தின் சமூக, பொருளாதார, வேளாண் நிலவரங்கள், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம், வேளாண்மையில் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் குறித்து கலந்துரையாடினர்.
சமூக வரைபடம், பருவ கால அட்டவணை, வருமானம் மற்றும் செலவின பகுப்பாய்வு குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர். கிராம மக்களின் வாழ்க்கை, விவசாயிகளுக்கான சவால்கள், கள அனுபவ அறிவு, தொடர்பு திறனை மேம்படுத்துதல் முயற்சி பயனுள்ளதாக இருந்தது என மாணவிகள் தெரிவித்தனர்.