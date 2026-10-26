/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ஆடு வளர்ப்போர் தவிப்பு
UPDATED : அக் 25, 2026 06:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:54 PM
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பேரையூர்: பேரையூர் பகுதியில் விவசாயிகள் பலர் ஆடுகள் வளர்த்து வருகின்றனர். தொடர் மழை காரணமாக ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டி செல்ல முடியாததால் ஆடுகள் மெலிந்து வருகின்றன. அவற்றின் எடை குறைந்து வருகிறது.
விவசாயிகள் கூறியதாவது: ஆடுகளை மேச்சலுக்கு ஓட்டிச் செல்கிறோம். அங்கு இருக்கும் களைச் செடிகள் ஈரமாக இருப்பதால் ஆடுகள் அவற்றை உண்பதில்லை. மழை பெய்தால் காடுகளில் ஒதுங்குவதற்கு இடமும் இல்லை. இதனால் ஆடுகள் இரை எடுக்காமல் மெலிந்து வருகின்றன. எடை குறைந்த ஆடுகளை தீபாவளிக்கு விற்கும்போது நஷ்டம் ஏற்படும் என்றனர்.