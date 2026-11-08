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திருமங்கலம் ஆட்டுச் சந்தையில் ரூ. 6 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
திருமங்கலம் ஆட்டுச் சந்தையில் ரூ. 6 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
UPDATED : நவ 07, 2026 05:14 AM
ADDED : நவ 06, 2026 08:47 PM
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திருமங்கலம்:
மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் ஆட்டுச் சந்தையில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆடுகள் விற்பனை களைகட்டியது. இன்று (நவ.,6) ஒரு நாளில் மட்டும் ரூ. 6 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை நடந்தது.
திருமங்கலம் நகராட்சி ஆட்டுச்சந்தை வெள்ளிக்கிழமை தோறும் நடக்கும். இன்று நடந்த சந்தையில் பல்வேறு மாவட்ட ஆடு வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் ஆடுகள் வாங்க, விற்க வந்திருந்தனர். தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆடுகள் ரூ. 10 ஆயிரத்திலிருந்து ரூ. 25 ஆயிரம் வரை விற்பனையானது.
கடந்த ஆண்டு மார்க்கெட்டில் ஒரு கிலோ ஆட்டுக்கறி ரூ.750 வரை விற்கப்பட்டது. தற்போது ரூ.1100 வரை விற்கப்படுவதால் ஆடுகளின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்தது. நேற்று (நவ.,5) இரவு முதல் நடந்த ஆட்டுச் சந்தையில் இன்று ஒரே நாளில் ரூ. 6 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனையாயின.