தனியார்மயம் நோக்கி அரசு பஸ்களா தொழிற்சங்கங்கள் எதிர்ப்பு
தனியார்மயம் நோக்கி அரசு பஸ்களா தொழிற்சங்கங்கள் எதிர்ப்பு
ADDED : ஆக 13, 2026 02:41 AM
மதுரை: “அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் மின்சார பஸ்களை மொத்த செலவு ஒப்பந்த முறையில் இயக்குவது அரசு சேவையை தனியார் மயமாக்கும் நடவடிக்கை,” என தொழிற்சங்கங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.
தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில் இயக்கப்படும் 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அரசு பஸ்களில் தினமும் 2.03 கோடி பேர் பயணிக்கின்றனர். தமிழக அரசின் பட்ஜெட்டில், 'சென்னையில் மொத்த செலவு ஒப்பந்த முறையில் ஆயிரம் மின்சார பஸ்களை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என அறிவிப்பு வெளியானது. இது போக்குவரத்து தொழிற்சங்கங்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மொத்தசெலவு ஒப்பந்த முறையில், பஸ் கட்டணம், வழித்தடம் உள்ளிட்டவற்றை மட்டுமே அரசே நிர்ணயிக்கும். பஸ்கள் தனியாருக்கு சொந்தமானதாக இருக்கும். தனியார் பணியாளர்களே ஓட்டுநர், நடத்துநராக செயல்படுவார்கள் பயணிகள் பயன்பாடு அடிப்படையில் இல்லாமல், தனியார் நிறுவனங்களுக்கு பஸ்களை இயக்குவதற்கான தொகையை அரசே வழங்குகிறது.
தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் கூறுகையில், “அரசு பஸ் கட்டணம் கடைசியாக 2018ல் உயர்த்தப்பட்டது. எரிபொருள் செலவு, அதிகரிக்கும் விலைவாசி போன்ற சூழலில் ஒப்பந்த முறையில் பஸ்களை இயக்கினால் அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகும். இந்த நடைமுறையை மாநிலம் முழுவதும் விரிவுப்படுத்தும்போது, அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் புதிய பஸ்கள் வாங்குவதும், புதிய பணியாளர்களை நியமிப்பதும் குறைந்து விடும். இலவச, மானியக்கட்டண சலுகைகளும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் திரும்பபெறும் வாய்ப்புள்ளது,” என்றனர்.
அரசு போக்குவரத்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், “அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் 10,120 வழித்தடங்களில் 81 லட்சம் கி.மீ., துாரத்திற்கான ஒரு நாளைக்கு 16.82 லட்சம் டீசல் செலவாகிறது. எட்டு போக்குவரத்து கழகங்களின் தினசரி வருவாய் இழப்பு ரூ.20 கோடியை நெருங்குகிறது. எனவே வருவாய் இழப்பை தவிர்க்க மொத்த செலவு ஒப்பந்த முறையில் மின்சார பஸ்களை இயக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. ஏற்கனவே சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகத்தில் 625 மின்சார பஸ்கள் மொத்த செலவு ஒப்பந்த முறையில் இயக்கப்படுகிறது,” என்றனர்.