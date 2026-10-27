பேட்டரி 'வீக்', தட்டுப்பாட்டால் அரசு பஸ்கள் 'செல்ப்' எடுக்கல: நடுவழியில் நிற்பதால் பயணிகள் தவிப்பு
பேட்டரி 'வீக்', தட்டுப்பாட்டால் அரசு பஸ்கள் 'செல்ப்' எடுக்கல: நடுவழியில் நிற்பதால் பயணிகள் தவிப்பு
ADDED : செப் 30, 2026 04:50 AM
ADDED : செப் 30, 2026 04:50 AM
மதுரை, செப்.30- - மதுரை மண்டல அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தின் பல்வேறு கிளைகளில், பேட்டரி 'சார்ஜ்' பிரச்னையாலும், தட்டுப்பாட்டாலும் 'செல்ப்' ஸ்டார்ட் ஆகாத பஸ்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
இதில் பெரும்பாலும் கிராமப்புற வழித்தடங்களில் இயக்கப்படும் பஸ்களே பாதிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. தினமும் 2 ஆயிரத்து 122 அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இதன்மூலம் மாதந்தோறும் ரூ.60 கோடிக்கு மேல் வருவாய் ஈட்டுகிறது.அக்.2 முதல் 249 பஸ்கள் வெற்றி பயண மகளிர் கட்டணமில்லா பஸ்களாக இயக்கப்படவுள்ளன. இந்நிலையில், மதுரை மண்டல பஸ்களில் பேட்டரிகள் பழுதடைந்தால் உடனடியாக மாற்று பேட்டரி வழங்கப்படுவதில்லை என்று தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: மதுரை மண்டலத்தில் பேட்டரி பிரச்னை காரணமாக பஸ்களை முறையாக இயக்க முடியாததால், டீசல் விரயம், பராமரிப்பு செலவு அதிகரித்துள்ளது. கிராமப்புற பஸ்களில் பெண்கள்,பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் அதிகம் பயணிக்கின்றனர். நடுவழியில் பஸ் பழுதாகினால், மாற்று பஸ் வரும் வரை நீண்ட நேரம் காத்திருக்கின்றனர்.
இரவு நேரங்களில் இதுபோன்ற பிரச்னை ஏற்பட்டால் பயணிகளின் பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாகிறது. பஸ்களை இயக்க தேவையான அடிப்படை உதிரிபாகங்கள் தடையின்றி கிடைக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றனர்.
போக்குவரத்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'மதுரை மண்டலத்தில் 90 சதவீதத்திற்கும் மேல் புதிய பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இவ்வகை பஸ்களை பேட்டரி இல்லாமல் 'ஸ்டார்ட்' செய்யவே முடியாது. பஸ்களில் 48 மாதங்கள் வரை செயல்படும் வகையிலான பேட்டரிகளே வாங்குகிறோம். பேட்டரி பற்றாக்குறை என்று புகார் வந்தால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றனர்.