கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு அரசு டாக்டர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி தேவை
கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு அரசு டாக்டர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி தேவை
ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:44 AM
மதுரை: அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள குடல் இரைப்பை அறுவை சிகிச்சை, குழந்தைகள் நல அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களுக்கு கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை அளிக்க சிறப்பு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.
கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் மூளைச்சாவு நோயாளியிடம் இருந்து மொத்தமாக பெறப்படுவது ஒருவகை. உயிருள்ள நபரிடம் இருந்து பகுதியளவு கல்லீரலை வெட்டி எடுத்து மற்றவருக்குப் பொருத்துவது மற்றொரு வகை.
கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கு முன், நோயாளியின் பாதிக்கப்பட்ட கல்லீரலை அகற்றுவதற்கு இரண்டு சிறப்பு நிபுணர்கள் தேவை. உயிருள்ளவரிடம் எடுத்து பாதி கல்லீரலை அகற்றுவதற்கோ அல்லது மூளைச்சாவு நோயாளியிடம் இருந்து கல்லீரலைப் பெறுவதற்கு இரண்டு நிபுணர்கள் தனியாக தேவை. அதாவது ஒரே நேரத்தில் 4 சிறப்பு நிபுணர்கள் மூலம் பலமணி நேரம் சிகிச்சையும் அறுவை சிகிச்சையும் செய்ய வேண்டும்.
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை நடந்தாலும், சென்னையில் இருந்து தனியார் மருத்துவமனை டாக்டர்கள் தான் இலவசமாக அறுவை சிகிச்சை செய்கின்றனர். மாதம் ஒருமுறை அரசு மருத்துவமனை குழந்தைகள் நல அறுவை சிகிச்சை நிபுணர், குடல் இரைப்பை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களுடன் இணைந்து புறநோயாளிகள் பிரிவு மூலம் நோயாளிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர். தமிழகத்தில் மதுரை, சேலம், சென்னை உட்பட 6 அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைகளில் இதற்காக தனியார் நிறுவனத்துடன் மூன்றாண்டுகளுக்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. தற்போது ஒப்பந்தம் முடிந்து விட்டது.
இன்னமும் கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக மாநிலம் முழுவதும் நோயாளிகள் காத்திருப்பில் உள்ளனர். பல அரசு மருத்துவமனைகளில் நவீன வசதிகள் இருந்தாலும், இதற்கென டாக்டர்கள் சிறப்பு பயிற்சி பெற்றால் மட்டுமே கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியும். மதுரை, சென்னை, கோவை, திருச்சி, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் அறுவை சிகிச்சை அரங்குகள், அதற்கான உபகரணங்கள் உள்ளன. எனவே முதல்கட்டமாக இந்த மருத்துவமனைகளில் உள்ள குடல் இரைப்பை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள், குழந்தைகள் நல அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களை தேர்ந்தெடுத்து கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை குறித்த சிறப்பு பயிற்சி அளிக்க தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும்.
ஆண்டுக்கு 20 டாக்டர்கள் இம்முறையில் பயிற்சி பெற்றால் பெரிய அரசு மருத்துவமனைகளில் கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை தடையின்றி தொடரும். நோயாளிகளும் மாதக்கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை.