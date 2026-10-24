அரசை விமர்சிக்கும் கூட்டங்களில் அரசு ஊழியர்கள் பங்கேற்க தடை
அரசை விமர்சிக்கும் கூட்டங்களில் அரசு ஊழியர்கள் பங்கேற்க தடை
UPDATED : அக் 23, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:06 PM
மதுரை: தமிழக அரசை விமர்சிக்கும் வகையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றும், கருத்துக்களைப் பேசும் அலுவல் சாராத கூட்டங்களில் அரசு ஊழியர்கள் பங்கேற்க தடை விதித்து அரசு ஆணை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழக அரசு ஊழியர்கள் அரசுக்கு எதிராக பேசுவது குற்றமாக பார்க்கப்படுவது இயல்பு. தங்களுக்கான பணி தொடர்பான சங்க கூட்டங்களில், ஆர்ப்பாட்டங்களில் பங்கேற்பது வழக்கம். அதுபோன்ற கூட்டங்கள் இல்லாமல், அவர்களின் அலுவல் சாராத, அரசை விமர்சிக்கும் மற்ற கூட்டங்களில் பங்கேற்க தடை விதித்து அக்.15ல் ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
ஆணையில், ‘‘மத்திய, மாநில அரசின் கொள்கைகள், திட்டங்கள், நடவடிக்கைகளைப் பொது வெளியிலோ, ஊடகங்களிலோ, சமூக வலைத்தளங்கள், மீம்ஸ், பொதுக் கூட்டங்களில் பாதகமாக விமர்சிக்கக் கூடாது.
அரசை விமர்சிக்கும் தீர்மானங்கள், உரைகள் இடம்பெறும் அலுவல் சாராத கூட்டங்களில் அரசு ஊழியர்கள் பங்கேற்கக் கூடாது. விதிமுறைக்கு மாறாக செயல்படும் பட்சத்தில், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.