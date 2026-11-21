UPDATED : நவ 21, 2026 03:49 AM
ADDED : நவ 20, 2026 08:31 PM
மதுரை: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் மண்டல தர்ணா போராட்டம் மதுரை பழங்காநத்தத்தில் இன்று (நவ.,20) நடந்தது.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்த வேண்டும். காலிப்பணியிடங்களை முழுமையாக நிரப்ப வேண்டும். பெண்களுக்கு மாதவிடாய், மெனோபாஸ் விடுப்பு வழங்க வேண்டும். தமிழ்நாடு கருணை அடிப்படை பணிநியமன சட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட 15 அம்சங்களை வலியுறுத்தி இப்போராட்டம் இன்று நடந்தது. இதில் மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
மாநில துணைத் தலைவர் கங்காதரன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட தலைவர்கள் சின்னப்பொண்ணு, ஜெயப்பிரகாஷ் முன்னிலை வகித்தனர். மாநில தலைவர் லியாகத்அலி, செயலாளர் சென்னமராஜ், தணிக்கையாளர் முகமது ஆசீத், நிர்வாகிகள் பாலசுப்ரமணியன், சுப்பிரமணி, மாரி, வெண்மதி, கல்யாணசுந்தரம் பங்கேற்றனர். மாவட்ட பொருளாளர் மணிக்கண்ணன் நன்றி கூறினார்.