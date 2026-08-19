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﻿ அரசு பள்ளியில் மாணவர் ரகளை கல்வி அதிகாரிகள் விசாரணை

﻿ அரசு பள்ளியில் மாணவர் ரகளை கல்வி அதிகாரிகள் விசாரணை

ADDED : ஆக 12, 2026 11:28 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 11:28 PM

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மதுரை: மதுரையில், அரசு பள்ளியில் மாணவர் ரகளையில் ஈடுபட்டு, ஆசிரியை, ஜூனியர் மாணவர் மீது தாக்குதல் நடத்தியது தொடர்பான வீடியோ பரவியதால், கல்வித்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.

மதுரை, விரகனுார் அரசு உயர்நிலை பள்ளி வகுப்பறை வராண்டாவில், பத்தாம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவர், ஆசிரியர்கள் தடுப்பதை மீறி, 9ம் வகுப்பு மாணவரை விரட்டி, தாக்கினார். இதுதொடர்பான வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் பரவி, பெற்றோரிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.

ஆசிரியர்கள் கூறுகையில், 'அந்த மாணவர், ஜூனியர் மாணவர்களை தொடர்ந்து தாக்கி வருகிறார். நேற்றைய சம்பவத்தில், ஆசிரியை ஒருவரும் தாக்கப்பட்டார். மாணவர்கள் சிலர் போதை ஏற்படுத்தும் பொருட்களை பயன்படுத்துகின்றனர். அதை கண்டிக்கும் போது பிரச்னை ஏற்படுகிறது. சிலர் வகுப்பறை கதவு, மின்விசிறிகளை சேதப்படுத்துகின்றனர். கண்டிக்க முடியாத நிலையில் உள்ளோம்' என்றனர்.

கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'தாக்குதலில் ஈடுபட்ட மாணவரின் செயல்பாட்டை, ஆசிரியர் ஒருவர் மொபைல்போனில் போட்டோ எடுக்க சொல்லியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த மாணவர், போட்டோ எடுத்த மாணவரை தாக்கியதாக தெரிகிறது. நடந்த சம்பவம் குறித்து டி.இ.ஓ., விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது' என்றனர்.

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