தீபத்துாணில் தீபமேற்றுவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்: பா.ஜ., மாநில செயலாளர் வலியுறுத்தல்
தீபத்துாணில் தீபமேற்றுவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும்: பா.ஜ., மாநில செயலாளர் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:42 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:37 PM
மதுரை: ‘‘திருக்கார்த்திகை நாளில் திருப்பரங்குன்றம் மலைஉச்சியில் தீபம் ஏற்றுவதை அரசும், ஹிந்துசமய அறநிலையத் துறையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்,’’ என, பா.ஜ., மாநில செயலாளர் கதலிநரசிங்க பெருமாள் கூறியுள்ளார்.
அவர் கூறியிருப்பதாவது: திருப்பரங்குன்றம் மலைமீது இறந்தோர் நினைவாக மோட்ச தீபம் ஏற்றும் இடத்தில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதைத் தவிர்த்து, தீபம் ஏற்றுவதற்காகவே நம் முன்னோர் மலைமேல் தீபத்துாண் நிறுவிய இடத்தில்தான் தீபம் ஏற்ற வேண்டும்.
1920 ல் வழங்கிய தீர்ப்பில் தர்கா அமைந்துள்ள இடம் தவிர ஒட்டுமொத்த மலையும் திருப்பரங்குன்றம் கோயில் நிர்வாகத்திற்கு மட்டுமே சொந்தம் என தெளிவாக தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 1996 ல் நீதிபதி கனகராஜ் வழங்கிய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தான் இன்று ஹிந்துக்கள் மலைமீதுள்ள தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என போராடி வருகின்றனர்.
சமீபத்தில் நடந்த வழக்குகளில் உயர்நீதிமன்றமும், உச்சநீதி மன்றமும் இது அரசுக்கும், ஹிந்துக்களுக்கும் உள்ள பிரச்னை. இதில் மற்றவர்கள் தலையிட அவசியம் இல்லை எனக் கூறியுள்ளன.
முழு மலையும் முருகனுக்கே சொந்தம் என பல தீர்ப்புகள் உறுதி செய்த பின்பும் இவ்வழக்கில் மூன்றாம் நபர் தலையிடுவதை ஏற்க முடியாது. எனவே தர்கா நிர்வாகம் இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் இருந்து வாபஸ் பெற வேண்டும். வரும் கார்த்திகை தினத்தில் மலைமீது தீபம் ஏற்றுவதை தமிழக அரசு, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை, சுப்ரமணிய சுவாமி கோயில் நிர்வாகம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என கூறியிருக்கிறார்.