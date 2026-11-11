த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., மீது நடவடிக்கை: அரசு ஊழியர் சங்கம் வலியுறுத்தல்
த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., மீது நடவடிக்கை: அரசு ஊழியர் சங்கம் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:04 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:45 PM
மதுரை: 'கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டரிடம் அநாகரிகமாக நடந்த த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., அருள்விக்னேஷ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' என, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
அதன் மாநில தலைவர் லியாகத்அலி, பொதுச் செயலாளர் ஜெயராஜ ராஜேஸ்வரன் கூறியதாவது: கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் பத்மஜாவிடம் அத்தொகுதி எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷ் அநாகரிகமாக நடந்தது அரசு ஊழியர்கள், குறிப்பாக பெண் அலுவலர்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது கண்டனத்திற்குரியது.
இவ்விவகாரத்தை வெறும் அரசியல் சர்ச்சையாக கடந்து செல்ல முடியாது. மக்கள் பிரதிநிதி என்பதால் பெண் அதிகாரிகளின் தனிமனித மாண்பையும், சுயமரியாதையையும் கேள்விக்குள்ளாக்கும் உரிமை கிடையாது. அதை அரசு வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கவும் முடியாது. சமூகத்தில் உயர் பொறுப்பில் இருக்கும் ஒரு பெண் அதிகாரிக்கு இத்தகைய அவமதிப்புகள் ஏற்படுமானால், சாதாரண பெண் அரசு ஊழியர் பாதுகாப்பை யார் உறுதிப்படுத்துவது.
பாதிக்கப்பட்ட பெண் அதிகாரியின் கண்ணியம், தனிஉரிமை, பணிப்பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். இத்தகைய செயல்களுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் மவுனம் காப்பது, எதிர்காலத்தில் பெண் அலுவலர்களுக்கு எதிரான அத்துமீறல்களுக்கு மறைமுகமாக துணை போகும் நிலையை உருவாக்கும். அரசு காலதாமதம் செய்யாமல் சம்பந்தப்பட்ட எம்.எல்.ஏ., மீது உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றனர்.