கருணை பணிநியமனம் தாமதம் மனம் வெதும்பும் அரசு ஊழியர்கள்
கருணை பணிநியமனம் தாமதம் மனம் வெதும்பும் அரசு ஊழியர்கள்
UPDATED : அக் 09, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:24 PM
மதுரை: அரசு ஊழியர்களின் வாரிசுகளுக்கான கருணைப் பணிநியமனம் தாமதமாகவோ அல்லது குளறுபடியாகவோ வழங்கப்படுவதாக ஊழியர்கள் மனம் வெதும்புகின்றனர்.
பணிக் காலத்தில் இறக்கும் அரசு ஊழியரின் வாரிசு ஒருவருக்கு தகுதி அடிப்படையில் பணி வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. இது பெற்றோர் பணியாற்றிய துறையிலேயே வழங்கப்பட்டது. சில ஆண்டுகளாக பிற துறையிலும் வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில் 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கருணை பணிநியமனத்துக்காக காத்திருக்கின்றனர்.
அரசு ஊழியர்கள் சிலர் கூறியதாவது: காலியிடங்களில் 5 சதவீதமே ஒதுக்குவதால் தற்போது 2016 – 17 ம் ஆண்டு நியமனமே நடக்கிறது. பத்தாண்டுகளுக்கும் மேலாக பலர் காத்திருக்கின்றனர். மருத்துவ பாதிப்புள்ளோரின் வாரிசுக்கும் விதிப்படி பணிவாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் இதற்கு விண்ணப்பிப்போரை கண்டு கொள்ளாத போக்கும் உள்ளது. மக்கள் தொடர்பு துறையில் பணியாற்றி 2021 ல் கொரோனா பாதிப்பு, பக்கவாத நோயால் படுக்கையில் இருந்த ஊழியர் ஈஸ்வரன் மகன் ராஜ்குமாருக்கு பணி கேட்டு 3 முறை விண்ணப்பித்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவுக்கு விண்ணப்பித்த போது, அவருக்கு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் கடிதம் அனுப்பியது. அதில், உங்கள் (தந்தை ஈஸ்வரன்) கல்வித் தகுதிக்கு அரசு, தனியார் வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை அனுப்புகிறோம் எனக்கூறி, நேரடி, போட்டித் தேர்வு நியமன தகவல்கள், உதவித்தொகை, தனியார் வேலைவாய்ப்பு குறித்து அனுப்பியுள்ளனர். மகனுக்கு வேலை கேட்டால் பாதித்தவருக்கே வழிகாட்டுகின்றனர். கருணைப் பணியை முறையாக, விரைந்து வழங்க வேண்டும் என்றனர்.