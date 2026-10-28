அரசு மருத்துவமனைகளில் உடலுறுப்பு பாதுகாப்பு மையம் உள்ளதா: பதில் கோரும் உயர்நீதிமன்றம்
அரசு மருத்துவமனைகளில் உடலுறுப்பு பாதுகாப்பு மையம் உள்ளதா: பதில் கோரும் உயர்நீதிமன்றம்
ADDED : அக் 28, 2026 09:23 PM
மதுரை:
தமிழகத்தில் அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைகளிலும் உடலுறுப்புகளை பாதுகாக்கும் மையங்கள் உள்ளனவா என்பது குறித்து அரசு தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
மதுரை மணிபாரதி தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:தோல், எலும்பு, குருத்தெலும்பு, இதய வால்வுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உயிரியல் திசுக்கள் மற்றும் உயிரியல் பொருட்களை பாதுகாக்கும் (பயோ மெட்டீரியல்) மையத்தை திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையில் அமைக்க வேண்டும். தோல் வங்கி, பயோமெட்டீரியல் மையத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்து மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது.மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் அழகுமணி: மூளைச்சாவு அடைந்தவர்களிடமிருந்து உடலுறுப்புகள் தானமாக பெறப்படுகிறது. அவற்றை பாதுகாக்கும் ‛பயோ மெட்டீரியல்’ மையங்கள் மதுரை, சென்னை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைகளில் மட்டுமே உள்ளன. பிற அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைகளில் இல்லை என்றார்.நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில் ‛தமிழகத்தில் அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைகளிலும் உடலுறுப்புகளை பாதுகாக்கும் மையங்கள் உள்ளனவா என்பது குறித்து சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலர் தரப்பில் நவ.,11 ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்’ என்றனர்.