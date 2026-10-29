ஸ்கந்த குரு வித்யாலயா பாடசாலை பட்டமளிப்பு விழா

ADDED : அக் 29, 2026 03:50 AM
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் ஸ்ரீ ஸ்கந்த குரு வித்யாலயம் பாடசாலையின் 33ம் ஆண்டு விழா மற்றும் 27ம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா நேற்று நடந்தது. சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் முதல் ஸ்தானிக சிவாச்சாரியார் சுவாமிநாதன் வரவேற்றார்.
விழாவில் துாத்துக்குடி ஸ்ரீ ஆலாலசுந்தர வேத சிவாகம வித்யாலய நிறுவனர் செல்வம் பட்டர் பேசியதாவது:
கோயில்களில் கடைபிடிக்கப்படும் ஆகம விதிகளும், வேத நெறிகளும் மனிதர்களின் ஆன்மிக வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. குருகுல கல்வி முறையில் ஒழுக்கத்தை கற்றுக்கொண்டால் ஆன்மிகத்தில் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும் என்றார்.
பிள்ளையார்பட்டி சிவ நெறிக் கழக ஸ்தாபகர் பிச்சை சிவாச்சாரியார் பேசியதாவது: தமிழகத்தில் பல கோயில்களில் விளக்கு ஏற்றுவதற்கு கூட ஆளில்லாத காலம் இருந்தது. இது போன்ற பாடசாலைகளின் மூலம் ஏராளமான மாணவர்கள் பட்டம் பெற்று கோயில்களில் பூஜைக்கு சென்றதால் தற்போது அனைத்து கோயில்களிலும் விளக்குகள் எரிவதுடன், நித்திய படி பூஜைகளும் நடக்கிறது என்றார்.
தியாகராஜர் மில் நிர்வாக இயக்குனர் ஹரி தியாகராஜன் தலைமை வகித்து பேசியதாவது: மலேசியா, சிங்கப்பூர், கனடா உள்பட உலக நாடுகள் அனைத்திலும் சிவாலயங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆகமங்கள், வேதங்கள், புராணங்கள்தான் நமது சனாதன தர்மத்தின் குருகுல பொக்கிஷமாகும். இந்த பொக்கிஷத்தை வேதம் படித்து பட்டம் பெற்ற மாணவர்களிடம் குருமார்கள் ஒப்படைக்கின்றனர். இதை நீங்கள் பாதுகாத்து, வரும் தலைமுறையினரிடம் பத்திரமாக ஒப்படைக்க வேண்டும். சிவாலயங்களுக்கும், வேதங்களுக்கும், ஆகமங்களுக்கும்
அழிவே கிடையாது என்றார். ஐந்தாண்டுகள் வேதம், சிவாகமம் படித்த மாணவர்களுக்கு விழாவில் சிவாகம பாஸ்கரா பட்டம் வழங்கப்பட்டது.