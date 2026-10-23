தாத்தா – பாட்டி விழா கொண்டாட்டம்

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ADDED : அக் 01, 2026 07:08 PM
மதுரை: மதுரை பாத்திமா கல்லுாரியில் உலக முதியோர் தினத்தை முன்னிட்டு சமூகவியல், சமூகப்பணித்துறை சார்பில் மாணவிகளின் தாத்தா – பாட்டி திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது.
'சுறுசுறுப்பான முதுமை ஆரோக்கியமான வாழ்வு, பிரகாசமான எதிர்காலத்தை உருவாக்குகிறது' என்ற தலைப்பில் கொண்டாடப்பட்ட இந்த விழாவிற்கு முதல்வர் பாத்திமா மேரி தலைமை வகித்தார். செயலாளர் இக்னேசியஸ் மேரி முன்னிலை வகித்தார். துறைத் தலைவர் சோபியா அடைக்கலமேரி வரவேற்றார். மாநகராட்சி உதவி நகர்நல அலுவலர் அபிஷேக், மாவட்ட சமூகநல அலுவலர் தேன்மொழி ஆகியோர் முதியோருக்கான நலத்திட்டங்கள் குறித்து விளக்கினர்.
தனியார் அறக்கட்டளை நிறுவனர் குருசாமி, டாக்டர் சாம்பிரகாஷ் டேவிட், பிரீத்தி ஆகியோர் வாழ்த்தினர். தாத்தா – பாட்டிகள் நலம் விபரம் அடங்கிய தொகுப்பு வெளியிடப்பட்டது. 200க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகளின் தாத்தா– பாட்டிகள் பங்கேற்றனர். இலவச மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டது. உதவி பேராசிரியை விண்ணரசி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். அறக்கட்டளை நிர்வாகி ராஜா டேவிட் நன்றி கூறினார்.