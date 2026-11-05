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மாநகராட்சி மண்டலம் 2ல் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்

மாநகராட்சி மண்டலம் 2ல் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்

UPDATED : நவ 04, 2026 11:00 AM

ADDED : நவ 04, 2026 10:57 AM

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UPDATED : நவ 04, 2026 11:00 AM ADDED : நவ 04, 2026 10:57 AM

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மதுரை: மதுரை மாநகராட்சி மண்டலம் 2 அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் துணை மேயர் நாகராஜன், கமிஷனர் கவுரவ்குமார் தலைமையில் நடந்தது.

முகாமில் வருவாய், பொறியியல், நகர்நலப்பிரிவு தொடர்பாக 53 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. முப்பது மனுக்களுக்கு உடனுக்குடன் தீர்வு காணப்பட்டது. உதவி கமிஷனர் தமிழரசன், நகர திட்டமிடுநர் முரளி, செயற்பொறியாளர் அர்ச்சனா, நிர்வாக அலுவலர் அகமது இப்ராஹிம் பங்கேற்றனர்.

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