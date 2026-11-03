சேவை நிறுவனங்களுக்கு ஜி.எஸ்.டி., விலக்கு: அரசுக்கு கோரிக்கை
சேவை நிறுவனங்களுக்கு ஜி.எஸ்.டி., விலக்கு: அரசுக்கு கோரிக்கை
UPDATED : நவ 02, 2026 08:19 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:17 PM
மதுரை: ‘சேவை நிறுவனங்களுக்கு ஜி.எஸ்.டி.,யில் இருந்து விலக்களிக்க வேண்டும்’ என சென்ஸ் சுற்றுச்சூழல் தொண்டு மையம் சார்பில் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
மதுரை கோமதிபுரத்தில் உள்ள இம்மையத்தில் ஆண்டுதோறும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு இலவச அரிசி வழங்கப்படுகிறது. இந்தாண்டு நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு மையத் தலைவர் பதி தலைமை வகித்தார். செயலாளர் கணேசன் வரவேற்றார்.
நுாறு சுகாதார பணியாளர்களுக்கு தலா 5 கிலோ வீதம் 500 கிலோ அரிசி மற்றும் புத்தாடை வழங்கப்பட்டது. சுகாதார பணியாளர்களுக்கு மருத்துவ உதவித்தொகை, குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகையை அபயம் டிரஸ்ட் நிறுவனர் இந்திராபதி வழங்கினார்.
சுகாதார பணி, ஹவுஸ் கீப்பிங், பாதுகாப்பு பணிகள் போன்ற சேவை வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு விதிக்கப்படும் 18 சதவீத ஜி.எஸ்.டி.,யில் இருந்து விலக்கு அளிக்க ஜி.எஸ்.டி., கவுன்சிலை தமிழக அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. நிர்வாகிகள் சுந்தரராஜன், நாராயணன், பழனிக்குமார், ராகவன் பங்கேற்றனர்.