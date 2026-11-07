ஜி.எஸ்.டி., வரி ஓரடுக்கில் 8 சதவீதமாக்க வேண்டும்: தொழில் வர்த்தக சங்கம் எதிர்பார்ப்பு
ஜி.எஸ்.டி., வரி ஓரடுக்கில் 8 சதவீதமாக்க வேண்டும்: தொழில் வர்த்தக சங்கம் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:16 PM
மதுரை: விலக்கு அளிக்கப்பட்ட பொருட்கள் தவிர மற்ற பொருட்களுக்கு ஓரடுக்கு முறையில் 8 சதவீத வரியாக நிர்ணயிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கத் தலைவர் ஜெகதீசன் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
5 சதவீதம், 12, 18 மற்றும் 28 சதவீதமாக இருந்த நான்கடுக்கு வரி முறை 2025 செப்.,ல் நடந்த ஜி.எஸ்.டி., கவுன்சில் கூட்டத்திற்குபின் 5 சதவீதம், 18 சதவீதம் என இரண்டடுக்காக மாற்றப்பட்டது. 2025 அக்டோபரில் ரூ.ஒரு லட்சத்து 88 ஆயிரத்து 125 கோடியாக இருந்த மொத்த ஜி.எஸ்.டி., வருவாய் இந்தாண்டு அக்டோபரில் ரூ.2 லட்சத்து 31 ஆயிரத்து 290 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. அதாவது 22.9 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இதுவரை பதிவான 2வது அதிகபட்ச மாதாந்திர வசூல் இது.
ஏப்., முதல் அக்., வரையிலான நடப்பு நிதியாண்டில் மொத்த ஜி.எஸ்.டி., வசூல் 13.2 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.14.77 லட்சம் கோடி ரூபாயைத் தாண்டியுள்ளது.
வரி விகிதங்களைக் குறைப்பதால் அரசின் வரி வருவாய் குறையாது என்பது நிரூபணமாகியுள்ளது. எனவே வரி விலக்களிக்கப்பட்ட பொருட்கள் தவிர மற்ற பொருட்களுக்கு ஒரே அடுக்கு வரியாக 8 சதவீத வரி விகிதத்தை நிர்ணயிப்பது குறித்து மத்திய அரசும், ஜி.எஸ்.டி., கவுன்சிலும் பரிசீலிக்க வேண்டும்.
ஒற்றை வரி விகித முறையை அறிமுகப்படுத்தினால் வரி செலுத்துவோரின் எண்ணிக்கையும், வரி இணக்கமும் அதிகரித்து வருவாய் மேலும் உயரும். ஜி.எஸ்.டி. நடைமுறையில் தொழில் மற்றும் வர்த்தகத் துறையினர் எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு பிரச்னைகளுக்கும் தீர்வு காண முடியும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.