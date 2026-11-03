டேக்வாண்டோவில் கின்னஸ் சாதனை

UPDATED : நவ 02, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:54 PM
மதுரை: மதுரையில் டேக்வாண்டோவில் கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்த மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் விழா நடந்தது.
ஆகஸ்ட் மாதம் நடந்த லார்ஜஸ்ட் டேக்வாண்டோ லெசன் என்ற கின்னஸ் உலக சாதனை முயற்சியில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் தொடர்ந்து 30 நிமிடங்கள் டேக்வாண்டோ பஞ்சஸ், கிக்ஸ், பூம்சே ஆகியவற்றைச் செய்து காட்டினர். இந்த முயற்சி கின்னஸ் உலக சாதனை நிறுவனத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
மதுரையில் இச்சாதனையில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு கின்னஸ் சாதனை சான்றிதழை டால்பின் பள்ளித் தாளாளர் கண்மணி வழங்கினார். டாக்டர் பிரித்விராஜ் சின்னா, அமெச்சூர் மதுரை மாவட்ட டேக்வாண்டோ சங்க செயலாளர் நாராயணன், உசிலை டேக்வாண்டோ கிளப் செயலாளர் மாஸ்டர் யுவராஜா பங்கேற்றனர். சாதனை மாணவர்களை பயிற்சியாளர்கள் கார்த்திக், பிரகாஷ் குமார், சஞ்சீவ், ரகுராமன், முத்துக்குமார், பாலமுருகன், புவனேஸ்வரி பாராட்டினர்.