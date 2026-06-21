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காஞ்சி மடத்திற்கு குரு தட்சணை

காஞ்சி மடத்திற்கு குரு தட்சணை

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:34 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:23 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:34 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:23 PM

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மதுரை:சாதுர்மாஸ்ய விரதம் அனுசரிக்கும் போது குருமார்களுக்கு பக்தர்கள் தட்சணை வழங்குவது வழக்கம்.

காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், சத்ய சந்த்ரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் காஞ்சிபுரம் அடுத்துள்ள ஓரிக்கையில் சாதுர்மாஸ்ய விரதம் அனுஷ்டிக்கின்றனர். அவர்களிடம் மதுரையை சேர்ந்த பக்தர்கள் குரு தட்சணை வழங்கும் பிக் ஷா வந்தனம் நிகழ்ச்சி ஆக.1 அன்று ஓரிக்கையில் நடக்க உள்ளது. காணிக்கை வழங்க விரும்பும் பக்தர்கள் மதுரை பெசன்ட் ரோட்டில் உள்ள காஞ்சி மடத்தை அணுகலாம்.

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