/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/குருவாயூர், கோவை ரயில்கள் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கம்
குருவாயூர், கோவை ரயில்கள் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கம்
குருவாயூர், கோவை ரயில்கள் மாற்றுப் பாதையில் இயக்கம்
UPDATED : அக் 07, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 07, 2026 06:26 PM
அ நிறம் | அளவு
மதுரை: மதுரைக் கோட்டத்தில் நடைபெறும் பராமரிப்பு பணியால் ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
* அக். 11, 13, 15, 20, 22, 25, 27, 29ல் இரவு 11:15 மணிக்கு புறப்படும் குருவாயூர் – சென்னை எழும்பூர் ரயில் (16128), விருதுநகர், அருப்புக்கோட்டை, மானாமதுரை, சிவகங்கை, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை, திருச்சி வழியாக மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்படுகிறது.
* அக். 12, 14, 16, 21, 23, 26, 28, 30ல் காலை 8:00 மணிக்கு புறப்படும் நாகர்கோவில் – கோவை ரயில் (16321), விருதுநகர், அருப்புக்கோட்டை, மானாமதுரை, சிவகங்கை, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை, திருச்சி, கரூர் வழியாக மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்படுகிறது.