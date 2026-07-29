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நெல்கொள்முதல் மையம் மூடலால் அறுவடை பாதிப்பு: விக்கிரமங்கலம் விவசாயிகள் கவலை

நெல்கொள்முதல் மையம் மூடலால் அறுவடை பாதிப்பு: விக்கிரமங்கலம் விவசாயிகள் கவலை

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:06 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:06 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM

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விக்கிரமங்கலம்: விக்கிரமங்கலம் அரசு நெல் கொள்முதல் மையம் மூடப்பட்டதால் பல ஏக்கரில் நெல் அறுவடை பணிகளை தொடங்காமல் விவசாயிகள் தவியாய் தவிக்கின்றனர்.

இங்கு செக்கானுாரணி ரோட்டில் ஒரு மாதமாக நெல் கொள்முதல் மையம் செயல்பட்டது. சில நாட்களுக்கு முன் அரசு நிர்ணயித்த அளவுக்கு கொள்முதல் நடந்து முடிந்ததால் மூடப்பட்டது. இந்நிலையில் கல்புளிச்சான்பட்டி பகுதிகளில் 50 ஏக்கருக்கும் மேலாக நெற்பயிர்கள் அறுவடை செய்யப்படாமல் உள்ளன. தனியாரிடமும் விற்க வழியில்லாமல் அப்பகுதி விவசாயிகள் தவிக்கின்றனர்.

விவசாயி ரமேஷ்குமார் கூறியதாவது: சன்ன ரக நெல்லை பயிரிட்டிருந்தால் தனியாரிடம் விற்றுவிடலாம். ஆனால் சற்று பெரிய அளவிலான 404 ரகத்தை பயிரிட்டுள்ளோம். இதனை தனியார் வாங்குவதில்லை. விக்கிரமங்கலம் மையத்தில் அதிகளவு நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதால் மூடப்பட்டது.

இங்கு 50 ஏக்கர் நிலம் அறுவடைக்காக காத்திருக்கிறது. அப்புறம் எப்படி நிர்ணயித்த அளவு முடிந்திருக்கும். 13 நாட்களாக அறுவடைக்காக காத்திருக்கிறோம். சில நாட்களில் அறுவடையாக வில்லை எனில் நெல்மணிகள் வீணாகிவிடும். மாவட்ட நிர்வாகம் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.

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