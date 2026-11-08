சி.எஸ்.ஐ.,யிடமிருந்து ரூ.2 ஆயிரம் கோடி மதிப்புள்ள அரசு நிலத்தை மீட்க வழக்கு: அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
சி.எஸ்.ஐ.,யிடமிருந்து ரூ.2 ஆயிரம் கோடி மதிப்புள்ள அரசு நிலத்தை மீட்க வழக்கு: அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : நவ 08, 2026 12:18 AM
ADDED : நவ 07, 2026 04:05 PM
UPDATED : நவ 08, 2026 12:18 AM ADDED : நவ 07, 2026 04:05 PM
மதுரை: திண்டுக்கல்லில் அரசு நிலத்தை சி.எஸ்.ஐ., நிர்வாகம் நிபந்தனைகளை மீறி பயன்படுத்துவதால் ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்து மீட்க தாக்கலான வழக்கில் தமிழக அரசு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் தேவசகாயம் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
திண்டுக்கல்லில் குறிப்பிட்ட சர்வே எண்ணிலுள்ள 16 ஏக்கர் 17 சென்ட் நிலத்தை, 1933 ல் அப்போதைய 'அமெரிக்கன் மதுரை மிஷன்' (தற்போது சி.எஸ்.ஐ., மதுரை- - ராமநாதபுரம் திருமண்டிலம்) அமைப்பிற்கு தமிழக அரசு ஒதுக்கீடு செய்தது.
அந்நிலத்தை சர்ச், ஆசிரியர்களுக்கான குடியிருப்புகள், மாணவர் விடுதி, விளையாட்டு மைதானம், பங்களா மற்றும் பள்ளி கட்டடங்கள் அமைக்க பயன்படுத்த வேண்டும் என நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டது. இதை சி.எஸ்.ஐ., நிர்வாகம் மீறியுள்ளது. குறிப்பிட்ட பரப்பளவு நிலம் சட்டவிரோதமாக சிலருக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
சி.எஸ்.ஐ.,க்குரிய நிலத்தின் மதிப்பு ரூ.2 ஆயிரம் கோடி. இது தமிழக அரசுக்கு சொந்தமானது. அரசு வழங்கிய 16 ஏக்கர் 17 சென்ட் நிலத்திற்கான ஒதுக்கீடு உத்தரவிலுள்ள நிபந்தனைகள் மீறப்பட்டுள்ளன. சட்டவிரோதமாக கட்டுமானங்களை மேற்கொண்டு கடைகளை வாடகைக்கு விட்டு சி.எஸ்.ஐ., ஆதாயம் அடைந்தது. கடைகள் மூலம் கிடைத்த வருவாயை தவறான முறையில் கையாண்டுள்ளது. சி.எஸ்.ஐ.,க்கு வழங்கிய நில ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்து மீட்கக்கோரி தமிழக வருவாய்த்துறை செயலருக்கு மனு அனுப்பினேன். நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் மலையேந்திரன் ஆஜரானார். நீதிபதிகள்: இதில் தற்போதைய நிலை குறித்து வருவாய்த்துறை செயலர், நில நிர்வாக கமிஷனர், திண்டுக்கல் கலெக்டர் நவ.,19 ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றனர்.