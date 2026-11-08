அரசுக் கல்லுாரியில் மின் நிலையம் எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
அரசுக் கல்லுாரியில் மின் நிலையம் எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 07, 2026 06:59 PM
மதுரை: கும்பகோணம் அரசு கவின் கலைக் கல்லுாரியில் துணை மின் நிலையம் அமைப்பதற்கு எதிரான வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை.
மேல கபிஸ்தலம் செந்தில்குமார் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: கும்பகோணம் கோட்டையூரில் அரசு கவின் கலைக் கல்லுாரி உள்ளது. இதற்கு சொந்தமாக கும்பகோணம் பாபுராஜபுரத்திலுள்ள நிலத்தில் துணை மின் நிலையம் அமைய உள்ளது. இதற்காக அந்நிலத்தை மின்வாரியத்திடம் ஒப்படைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வகுப்பறை கட்டடங்கள் அமைய உள்ள சூழலில் மின்வாரியத்திடம் ஒப்படைத்தால், மாணவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். மின்வாரியத்திடம் நிலத்தை ஒப்படைக்க தடை விதிக்க வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
இக்கல்லுாரி 12 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. இதில் துணை மின்நிலையத்திற்காக 90 சென்ட் நிலம் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். இதனால் கல்லுாரியின் எதிர்கால விரிவாக்கத்திற்கு தேவையான நிலம் பறிபோய்விடும் என்ற வாதம் ஏற்புடையதல்ல. மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிறரின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், நடவடிக்கை மேற்கொண்ட பின்னரே, துணை மின்நிலையம் அமைக்க வேண்டும். மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.