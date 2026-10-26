சிறைக் காவலர்களின் சீருடைமாற்றம் கோரி வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி
சிறைக் காவலர்களின் சீருடைமாற்றம் கோரி வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி
ADDED : அக் 20, 2026 04:58 PM
மதுரை: சிறைக் காவலர்களின் சீருடையில் மாற்றம் கொண்டுவர தாக்கலான வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை.மதுரை வெங்கட்ராமன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: போலீசார், சிறைக் காவலர்கள், தீயணைப்புத்துறை, வனத்துறையின் சீருடை ஒரே மாதிரியாக உள்ளது. இதனால் ஆள்மாறாட்டம், அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. சிறைக் காவலர்களின் சீருடை, பேட்ஜில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும். சிறைத்துறையின் தலைமைப் பொறுப்பில் ஐ.பி.எஸ்.,அதிகாரியை நியமிக்கக்கூடாது. சிறைத்துறை சீர்திருத்த அமைப்பை ஏற்படுத்தி, அதிலிருந்து தலைமை நிர்வாக அதிகாரியை சிறை நிர்வாகத்திற்கு நியமிக்க அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: மனுதாரர் கோரும் நிவாரணத்திற்கு விதிமுறைகள் எதுவும் இல்லை. மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது என்றனர்.