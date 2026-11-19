UPDATED : நவ 18, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:27 PM
மதுரை: இயற்கை மருத்துவ தினத்தை முன்னிட்டு மதுரை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் போலீசாருக்கு யோகா, நேச்சுரோபதி பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
துணை கமிஷனர் திவ்யா தலைமை வகித்தார். அரசு மருத்துவமனை யோகா, நேச்சுரோபதி துறைத்தலைவர் நாகராணி நாச்சியார் பேசியதாவது: இரவுப்பணியின் போது புரோட்டா போன்ற உணவுகளைத் தவிர்த்து சத்தான, சமைக்காத உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும். ஒரே இடத்தில் மணிக்கணக்கில் நிற்கும் பெண் போலீசாருக்கு கர்ப்பப்பை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்படும். சுடுநீரில் கல்உப்பு கலந்து பாதங்களை 20 நிமிடங்கள் வைத்திருந்தால் புத்துணர்வு கிடைக்கும். சிலருக்கு ‘வெரிகோசிஸ்’ எனப்படும் நரம்புகள் சுருளும் பிரச்னையும் வரும். கனமான டவலை தண்ணீரில் நனைத்து கால்களைச் சுற்றி கட்டிக் கொண்டால் ரத்தஓட்டம் அதிகரிக்கும். வலி, மதமதப்பு குறையும். செரிமானப் பிரச்னை இருந்தால் வயிற்றில் களிமண் சிகிச்சை, ஈரடவல் சிகிச்சை செய்யலாம் என்றார்.