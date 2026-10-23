கோயில் நிலம் பதிவு தடை நீக்கத்தை ரத்து செய்ய வழக்கு உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைப்பு
கோயில் நிலம் பதிவு தடை நீக்கத்தை ரத்து செய்ய வழக்கு உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைப்பு
ADDED : செப் 29, 2026 04:47 AM
மதுரை: கரூர் மாவட்டத்தில் 4 கோயில்களுக்கு சொந்தமான 3085 ஏக்கர் நிலத்தை பத்திரப்பதிவு செய்ய விதித்த தடையை நீக்கியதற்கு எதிரான வழக்கு விசாரணையை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை ஒத்திவைத்தது.
சேலம் ராதாகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் சுவாமி கோயில், புகழிமலை பாலசுப்பிரமணியசுவாமி கோயில் உள்ளிட்ட 4 கோயில்களுக்கு சொந்தமான 3084.95 ஏக்கர் நிலங்கள் 15 கிராமங்களில் உள்ளன.
இவற்றிற்கு 3390 தனிநபர்கள் பெயரில் ரயத்துவாரி பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்நிலங்களுக்கு பத்திரப்பதிவு செய்ய ஏற்கனவே தடை விதிக்கப்பட்டது. அத்தடையை நீக்கி ஜூலை 9 தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்தது. ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் நலனிற்காக தடையை நீக்கியது சட்டவிரோதம். அதை ரத்து செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
இதுபோல் சென்னை ரமேஷ், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் நந்திவரம் பாஸ்கர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர், அரசு தரப்பில் அவகாசம் கோரியதால் நீதிபதிகள் விசாரணையை 4 வாரங்கள் ஒத்திவைத்தனர்.