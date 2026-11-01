கோயில் பணியாளர்கள் கண்ணியமாக வாழ்வதற்கான சம்பளம் வழங்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு: கோயில்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் புரவலர் குழுக்களை உருவாக்க யோசனை
கோயில் பணியாளர்கள் கண்ணியமாக வாழ்வதற்கான சம்பளம் வழங்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு: கோயில்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் புரவலர் குழுக்களை உருவாக்க யோசனை
UPDATED : அக் 31, 2026 06:39 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:36 PM
மதுரை: தமிழக அறநிலையத்துறையின் கீழ் வரும் பொதுக் கோயில்களில் பணிபுரியும் ஒவ்வொரு பணியாளருக்கும், அவர்கள் கண்ணியமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான சம்பளம் வழங்கப்படுவதை அத்துறை கமிஷனர் உறுதி செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
மன்னார்கோவில் பெரியநம்பிநரசிம்மன் கோபாலன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில் ‛தமிழக கோயில்களில் பணிபுரியும் அர்ச்சகர்கள், பிற பணியாளர்களுக்கு, அந்தந்த கோயில்களின் வருமானத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல், குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டத்தின்படி, அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையான சம்பளம் வழங்க அறநிலையத்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்’ எனக் குறிப்பிட்டார்.நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், பி.முருகன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
கோயில்கள் நம் கலாசார, சமூக வாழ்வின் பிரிக்க முடியாத அங்கங்கள். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பெரும்பாலானவை அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
வருவாய் அடிப்படையில்
கோயில் பணியாளர்கள் உட்புற மற்றும் வெளிப்புற பணியாளர்கள் என பிரிக்கப்படுகின்றனர். கோயில் நிர்வாக அதிகாரிகள் அரசு ஊழியர்களாக கருதப்பட்டு, அரசின் சம்பளம் பெறுகின்றனர்.
பணியாளர்களுக்கு அந்தந்த கோயிலின் வருமானத்திலிருந்தே சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. போதிய சொத்துகள் இல்லாமலும், போதிய வருமானம் ஈட்ட முடியாமலும் இருக்கும் கோயில்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு குறைந்த சம்பளமே கிடைக்கிறது. சில கோயில்களில், சமையல் செய்பவரின் மாத சம்பளம் வெறும் ரூ.400 மட்டுமே. அப்படியென்றால், துாய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் தோட்டப் பணியாளர்கள் போன்ற பிற ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு குறைவாக இருக்கும் என்பதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
சென்னை உயர்நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வு கோயில் நிர்வாகங்கள் தொடர்பான ஒரு வழக்கை தாமாக முன்வந்து விசாரித்தது. அது 2021 ல்,‛அர்ச்சகர்கள், ஓதுவார்கள் உட்பட கோயில்களில் பணிபுரியும் அனைத்து பணியாளர்களுக்கான சம்பளம், பிற பணி சார்ந்த மற்றும் ஓய்வுக்கால பலன்கள், குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டத்தின் விதிகளின்படி, அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையான அளவில் நிர்ணயிக்க வேண்டும். அறநிலையத்துறை சட்டத்தின் கீழ் வரும் கோயில்களில், ஓய்வுபெற்ற பணியாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஓய்வுக்கால பலன்கள், அவர்கள் ஓய்வுபெற்ற தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் வழங்க வேண்டும்,’ என உத்தரவிட்டது.
குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டம்
இதற்கு எதிராக மறு சீராய்வு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இதை விசாரித்த நீதிபதிகள் அமர்வு 2023 ல் பிறப்பித்த உத்தரவு: குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டம் கோயில் பணியாளர்களுக்கும் பொருந்தும். அனைத்து தொழிலாளர்கள், அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு கண்ணியமான வாழ்க்கையை உறுதி செய்ய வேண்டிய கடமை அரசுக்கு அரசியலமைப்பு ரீதியாக உள்ளது.
கோயில் பணியாளர்களை பொறுத்தவரை, குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டத்தின் விதிகளுக்குக் கட்டுப்பட வேண்டிய கடமை அரசுக்கு உள்ளது. குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டமும், அரசால் வெளியிடப்படும் அறிவிப்புகளும், திறன் வாய்ந்த மற்றும் திறன் குறைந்த அனைத்து தரப்பு தொழிலாளர்களுக்கும் குறைந்தபட்ச வாழ்க்கைத்தரத்தை உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டவை. இத்துறையின் பணியாளர்கள் பொது பணிகளை செய்கிறார்கள். அவர்கள் பொது ஊழியர்கள் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை. கோயில் நிர்வாக திட்டத்தின்படி, கோயில் வருவாயிலிருந்தே சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும், அதற்காக குறைந்தபட்ச சம்பளத்தை மறுக்க முடியாது. கோயில் பணியாளர்களுக்கு சம்பளம் வழங்க வருவாயை ஈட்ட பல்வேறு வழிகள் உள்ளன. உதாரணமாக, அரசு நிர்ணயித்துள்ள செலவு உச்சவரம்பை அதிகரிக்கலாம். பிற கோயில்களில் உள்ள உபரி நிதியை பயன்படுத்தலாம். பொது நல நிதியிலிருந்து நிதி பெறலாம். தேவையற்ற செலவுகளை குறைக்கலாம். தேவைப்பட்டால் அரசு தனது பங்களிப்பையும் வழங்கலாம். இவ்வாறு தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும், நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. நீதித்துறையின் ஒரு உத்தரவு நடைமுறையில் இருக்கும்போது,அதை செயல்படுத்த வேண்டியது அதிகாரிகளின் கடமை.
மனசாட்சியை உலுக்கியது
அநீதி இழைக்கப்படும் இடங்களிலெல்லாம் தலையிட்டு, அச்சூழலை சரிசெய்ய உயர்நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆயிரக்கணக்கான கோயில் பணியாளர்களுக்கு மிக குறைந்த சம்பளம் வழங்கப்படுவது எங்கள் மனசாட்சியை உலுக்கியது. அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சம்பளம், அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்குக்கூட போதுமானதாக இல்லை. தேசிய அளவிலான குறைந்தபட்ச சம்பள வரம்பு ஒரு நாளைக்கு ரூ.176 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், தமிழகத்திலுள்ள பல கோயில் பணியாளர்கள் அதற்கும் குறைவான சம்பளம் பெறுகின்றனர். இதை கருத்தில் கொண்டே, ஏற்கனவே உயர்நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வு சாதகமான உத்தரவை வழங்கியது. அதை நடைமுறைப்படுத்தாததால் நாங்கள் தலையிட்டு, அந்த உத்தரவுகளை மீண்டும் வலியுறுத்தும் கட்டாயத்தில் உள்ளோம்.
நிதி திரட்ட வழிகள்
அறநிலையத்துறை தங்களுக்கு நிதி ஆதாரங்கள் இல்லை எனக்கூறி தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. நிதி திரட்டுவதற்கு பல வழிகள் உள்ளன. பக்தர்கள் குழுக்களை உருவாக்க ஊக்குவிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு குழுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட கோயிலை பராமரிக்கும் பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும். பணியாளர்களுக்கு，சரியான சம்பளம் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் பணியை அவர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். இது நிதி சார்ந்த விவகாரம் என்பதால், சட்டப்பூர்வமான குறைந்தபட்ச சம்பளத்தை வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிடுவது பொருத்தமானதாக இருக்காது; இருப்பினும், அவர்களுக்கு கண்ணியமான சம்பளம் வழங்க வேண்டியது அவசியம்.
ஒருவர் கண்ணியமாக வாழ தேவையான சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என இந்திய அரசியலமைப்பின் பிரிவு குறிப்பிடுகிறது. வேறொரு சூழலில், ஒருவர் குறைந்தபட்ச சம்பளத்தைவிட குறைவான சம்பளத்திற்கான உழைப்பையோ அல்லது சேவையையோ வழங்கினால், அது அரசியலமைப்பு பிரிவின் கீழ் வரும் ‛கட்டாய உழைப்பு’ என்ற வரையறைக்குள் அடங்கும் என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
பெரும்பாலான கோயில் பணியாளர்கள், தங்களுக்கென ஒரு தொழிற்சங்கத்தை உருவாக்கி, குறைகளை உரக்கச் சொல்ல முடியாத இக்கட்டான சூழலில் வாழ்கின்றனர். இதனால்தான் அவர்களின் சார்பாக இவ்விவகாரத்தை மனுதாரர் முன்னெடுத்து, எங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டுவந்துள்ளார்.
ஒருவரின் சம்பளத்தை அவர் பணியாற்றும் மத நிறுவனம் ஈட்டும் வருமானத்துடன் இணைத்து பார்ப்பது, அரசியலமைப்பின் கீழ் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை உரிமையை மீறுவதாகும். வாழ்வு என்பது வெறும் விலங்கு போன்ற இருப்பு மட்டுமல்ல என்பதை உச்சநீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. கண்ணியமான வாழ்க்கைக்கு தேவையான சம்பளத்தைவிட குறைவான தொகையை வழங்குவது, அரசியலமைப்பு பிரிவின் கீழ் கடும் கண்டனத்திற்குரிய செயலாகும். சம்பந்தப்பட்ட பணியாளர்களுக்கு தகுந்த சம்பளம் வழங்குவதன் மூலமே இச்சிக்கலை சரிசெய்ய முடியும்.
சில கோயில்களில் அர்ச்சகர்கள் ஒன்று அல்லது 2 மணி நேரம் மட்டுமே பணிபுரியும் 'முறை' நடைமுறையில் இருக்கலாம். வேறு சில கோயில்களில், ஒருவர் அனைத்து பணிகளையும் தனியாகவே மேற்கொள்பவராக இருக்கக்கூடும். அவரே அர்ச்சகர், சமையல்காரர், துாய்மை பணியாளர், வாயிற்காவலராக பணியாற்றக்கூடும்.
அறநிலையத்துறை மீது வருத்தம்
கோயில் பணியாளர்களின் பரிதாபகரமான வாழ்வாதார நிலையை மேம்படுத்துவதற்காக இதுவரை அறநிலையத்துறை சிறு முயற்சியைக்கூட மேற்கொள்ளாதது வருத்தமளிக்கிறது.
தீவிரமான முயற்சி மேற்கொண்டால் ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் ஆதரவளிக்கும் புரவலர் குழுக்களை உருவாக்குவது சாத்தியமாகும். பல தொழிலதிபர்கள் உள்ளனர். உதாரணமாக ‛சோஹோ’ நிறுவனத்தின் ஸ்ரீதர் வேம்புவை குறிப்பிடலாம். நீதிமன்ற பணியாளரின் மகனான அவரது வெற்றிப் பயணம் ஊக்கமளிக்கக்கூடியது. இத்தகைய நபர்களை இம்முயற்சியில் உள்ளடக்கி கோயில்களின் வருவாயை பெருக்குவதற்கான வழிமுறைகளை உருவாக்கலாம்.
‛கோயில் பொருளாதாரம்' என ஒன்று உள்ளது. இப்போது தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது. இந்த உன்னத நோக்கத்திற்காக ஆதரவைத் திரட்ட சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்தலாம். இதில் அறநிலையத்துறை கமிஷனர் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இம்மாற்றத்திற்கான முன்னெடுப்பை அவரே மேற்கொள்ள வேண்டும். கோயில் பணியாளர்களுக்கு நியாயமான சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு இருக்கும் நிலையில், அத்துறை அதிகாரிகள் மவுனம் காப்பதை அனுமதிக்க முடியாது.
அறநிலையத்துறையின் கீழ் வரும் பொதுக் கோயில்களில் பணிபுரியும் ஒவ்வொரு பணியாளருக்கும், அவர்கள் கண்ணியமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான சம்பளம் வழங்கப்படுவதை அத்துறை செயலர், கமிஷனர் உறுதி செய்ய வேண்டும். இதில் மேற்கொண்ட நடவடிக்கை குறித்து கமிஷனர் 2 மாதங்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.