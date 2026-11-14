/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/மகாமகம் குளம் வழக்கு :உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி
ADDED : நவ 14, 2026 10:09 PM
அ நிறம் | அளவு
மதுரை: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் கண்ணன் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
கும்பகோணம் காசிவிஸ்வநாதர் கோயிலில் உள்ள மகாமகம் குளத்திலிருந்து எந்த வகையிலும் தண்ணீரை வெளியேற்றக்கூடாது என கலெக்டர், அறநிலையத்துறை இணை கமிஷனர், கோயில் செயல் அலுவலருக்கு 2021ல் மனு அனுப்பினேன். நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி பி.வேல்முருகன் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர்,‘மனுவை வாபஸ் பெற்றுக்கொள்ள, அறநிலையத்துறை சட்டப்படி நிவாரணம் தேட அனுமதிக்க வேண்டும்,’ என்றார். இதை அனுமதித்த நீதிபதிகள் மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர்.