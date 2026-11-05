வாரத்திற்கு 2 நாட்கள் விடுமுறை கோரி வழக்கு: கோர்ட் தள்ளுபடி
வாரத்திற்கு 2 நாட்கள் விடுமுறை கோரி வழக்கு: கோர்ட் தள்ளுபடி
ADDED : நவ 04, 2026 03:18 PM
மதுரை: பொது மற்றும் தனியார்துறை தொழிலாளர்களுக்கு வாரத்திற்கு 2 நாட்கள் கட்டாய விடுமுறையை உறுதி செய்ய கொள்கை வகுக்க தாக்கலான வழக்கை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை தள்ளுபடி செய்தது. திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலக்குண்டு பாஸ்கர் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: பொது மற்றும் தனியார்துறை சார்ந்த அனைத்து வகை தொழிலாளர்களுக்கும் வாரத்திற்கு 2 நாட்கள் விடுமுறைஅமல்படுத்த வேண்டும். தொழில் மையங்களில் வாரத்திற்கு 2 நாட்கள் கட்டாய சுழற்சி விடுமுறையை அமல்படுத்தும் வகையில் முன்னோடி திட்டம் துவக்க வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: இது முற்றிலும் அரசின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டது. இத்தகைய கொள்கை முடிவை அரசு மட்டுமே எடுக்க முடியும். மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க விரும்பவில்லை. தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது என்றனர்.