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﻿ ரூ.284 கோடி வங்கி மோசடி வழக்கு தள்ளுபடி செய்தது உயர் நீதிமன்றம்

﻿ ரூ.284 கோடி வங்கி மோசடி வழக்கு தள்ளுபடி செய்தது உயர் நீதிமன்றம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:06 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:06 AM

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சென்னை: யூனியன் பேங்க் ஆப் இந்தியாவில், 284.84 கோடி ரூபாய் கடன் பெற்றதில் மோசடி செய்ததாக, நான்கு தொழிலதிபர்களுக்கு எதிராக சி.பி.ஐ., பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த ஷேக் மெகபூப், எஸ்.கே.சான் பாஷா, ஷேக் அப்துல் அஜீஸ், ஷேக் அப்துல் ஜலீல் ஆகியோர் மற்றும் 'கெம்ஸ்டார், ஸ்டார் ஆக்வா இன்டர்நேஷனல்' நிறுவனங்கள், தவறான நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் பங்கு விபரங்களை தாக்கல் செய்து யூனியன் பேங்க் ஆப் இந்தியாவில், 284.84 கோடி ரூபாய் வரை பல்வேறு கடன்கள் பெற்று ஆதாயம் அடைந்ததாக, வங்கி நிர்வாகம் சி.பி.ஐ.,யில் புகார் அளித்தது. அதன்படி பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு, சென்னை எழும்பூர் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

இதற்கிடையில், தங்களுக்கு எதிரான வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி நால்வரும், இரு நிறுவனங்களும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனுக்களை விசாரித்த, நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் பிறப்பித்த உத்தரவு:

குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் போலி ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் இல்லை என, விசாரணை நீதிமன்றம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளதுடன், திவால் நடவடிக்கை முடிவில் நிலுவை ஏதுமில்லை என்ற சான்றும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே, ஷேக் மெகபூப் உள்ளிட்ட நால்வர் மற்றும் இரு நிறுவனங்கள் மீதான சி.பி.ஐ., வழக்கு ரத்து செய்யப்படுகிறது.

இவ்வாறு உத்தரவிட்டார்.

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