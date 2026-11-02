சட்டவிரோத குவாரி ஆர்.டி.ஓ., மீது நடவடிக்கை: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
சட்டவிரோத குவாரி ஆர்.டி.ஓ., மீது நடவடிக்கை: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 01, 2026 03:05 PM
மதுரை: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் சட்டவிரோத குவாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறிய கும்பகோணம் ஆர்.டி.ஓ.,விற்கு எதிராக ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
தஞ்சாவூர் தங்ககுமார் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
சூலமங்கலம் இரண்டாம் சேத்தி மற்றும் சேருமாக்கநல்லுார் கிராமங்களில் குறிப்பிட்ட சர்வே எண்களில் செங்கல் சூளைகள் என்ற பெயரில் சட்டவிரோதமாக மண் அள்ள குவாரி நடத்தப்படுகிறது. தடுத்து நிறுத்த வலியுறுத்தி கலெக்டர், கனிமவள உதவி இயக்குனர், கும்பகோணம் ஆர்.டி.ஓ., பாபநாசம் தாசில்தாருக்கு மனு அனுப்பினேன். நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் அருண்பிரசாத் ஆஜரானார்.நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: சம்பந்தப்பட்டோருக்கு எதிராக அபராதம் விதிக்க வேண்டும். கீழமை நீதிமன்றத்தில் தனிநபர் புகார் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என ஏற்கனவே அரசு தரப்பில் ஆர்.டி.ஓ.,விற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அவர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவில்லை. அவர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிக்கு தலைமைச் செயலர் உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும். சட்டவிரோத குவாரியில் ஈடுபட்டுள்ள சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.