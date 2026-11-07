பழுதடைந்த கட்டடங்களை அகற்ற வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
பழுதடைந்த கட்டடங்களை அகற்ற வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 02, 2026 04:52 PM
மதுரை: தமிழகத்தில் பராமரிப்பின்றி பழுதடைந்துள்ள கட்டடங்களை அகற்ற தாக்கலான வழக்கில், மனுதாரர் அனுப்பிய மனுவை தமிழக அரசு பரிசீலிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.சேலம் ராதாகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் தனியாருக்கு சொந்தமான பல கட்டடங்கள் பராமரிப்பின்றி இடியும் நிலையில் உள்ளன. ஆபத்தான சூழலில் அவற்றை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலருகே அதற்குரிய போலீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ளது. அக்கட்டடத்தின் ஒரு பகுதி இடிந்து விழுந்தது. யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பராமரிப்பின்றி பழுதடைந்த நிலையிலுள்ள கட்டடங்களை அகற்ற தமிழக பொதுப்பணித்துறை, வருவாய்த்துறை, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்துறை, ஊரகவளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்துராஜ்துறை செயலர்களுக்கு மனு அனுப்பினேன். பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர்: பழுதடைந்த கட்டடங்கள் இடிந்து ஆண்டுதோறும் சிலர் இறக்கின்றனர். முதல்வரின் நிவாரண நிதியிலிருந்து இழப்பீடு வழங்கப்படுகிறது. பழுதடைந்த கட்டடங்களை அடையாளம் கண்டு அரசு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை.அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர்: மனுதாரரின் கோரிக்கை பொத்தாம் பொதுவாக உள்ளது.
இவ்வாறு வாதம் நடந்தது. நீதிபதிகள்,‛மனுவை அதிகாரிகள் 8 வாரங்களில் பரிசீலித்து உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்,’ என உத்தரவிட்டனர்.