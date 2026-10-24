கைதான இன்ஸ்பெக்டரை விடுவிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
கைதான இன்ஸ்பெக்டரை விடுவிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:28 PM
மதுரை: தஞ்சாவூர் தனியார் மருத்துவமனை பங்குதாரர்கள் பிரச்னையில் கைதான இன்ஸ்பெக்டர் சுகுமாறனை விடுவிக்க உத்தரவிட்டது உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை.
தஞ்சாவூர் சரவணன் பங்குதாரருடன் ஒரு மருத்துவமனையை நடத்துகிறார். அவர்களிடையே ஏற்பட்ட பிரச்னை தொடர்பாக சரவணன் திருச்சி போலீஸ் ஐ.ஜி.,யிடம் புகார் அளித்தார். சி.பி.சி.ஐ.டி.,போலீசார் விசாரித்தனர். மருத்துவமனை பங்குதாரர்களிடம் ரூ.5 கோடி பெற்றதாகக்கூறி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சுகுமாறனை அக்., 9 ல் கைது செய்தனர். அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். சுகுமாறனின் மனைவி இன்னிசை,‛கணவரை கைது செய்ததில் சட்ட விதிகளை பின்பற்றவில்லை. சட்டவிரோதமாக தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார். அவரை மீட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த போலீசாருக்கு உத்தரவிட வேண்டும்,’ என உயர்நீதிமன்றக் கிளையில் ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்தார். நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், பி.முருகன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: கைது செய்ததற்கான காரணத்தை அரசு தரப்பில் தெளிவுபடுத்தவில்லை. சுகுமாறனின் கைது சட்டவிரோதமானது. அவரை விடுவிக்க வேண்டும். குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக விசாரணையை தொடரலாம் என்றனர்.