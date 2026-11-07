கோயில் நிலத்தில் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
கோயில் நிலத்தில் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 02, 2026 06:56 PM
மதுரை: திருநெல்வேலி மாவட்டம் சேரன்மகாதேவி அருகே கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்திலுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
சங்கரன்கோவில் அருகே லட்சுமியாபுரம் பாரதிதாசன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:சேரன்மகாதேவி அருகே மலையான்குளத்தில் பாடலிங்கம் சாஸ்தா கோயிலுக்கு செல்லும் நுழைவாயில் மற்றும் பாதைகளை மறைக்கும் வகையில் சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளன. மின்சார வேலிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை அகற்ற வேண்டும். அருகில் துாத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் விஸ்வநாத சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலம் உள்ளது. அந்நிலத்தை மீட்டு அக்கோயிலின் பெயரிலேயே பதிவு செய்ய அறநிலையத்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் சண்முகநாதன் ஆஜரானார்.நீதிபதிகள்: கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்களை அதன் நிர்வாகம், அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் சரியாக பராமரிப்பதில்லை. கோயில் நிலங்களில் வணிக வளாகங்கள் அமைத்து கடைகள் வாடகைக்கு விடப்படுகிறது. கோயில்கள், பக்தர்களின் நலன் கருதி கோயில்களுக்கு முன்னோர் நிலங்களை வழங்கினர். கோயில் நிலத்தை கோயிலுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். வணிக நோக்கில் பயன்படுத்தக்கூடாது என்றனர்.நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள கோயில் நிலம் தொடர்பாக ஆவணங்களில் மாற்றம் செய்ய தடை விதிக்கப்படுகிறது. மனுதாரர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு விளக்கமளிக்க அறநிலையத்துறை தரப்பில் நோட்டீஸ் அளிக்க வேண்டும். ஆக்கிரமிப்பு உறுதியாகும்பட்சத்தில் அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.