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சுற்றுலா பயணிகளுக்காக குட்லாடம்பட்டி அருவி சீரமைப்பு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

சுற்றுலா பயணிகளுக்காக குட்லாடம்பட்டி அருவி சீரமைப்பு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

ADDED : ஆக 02, 2026 01:48 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:48 AM

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மதுரை: வாடிப்பட்டி அருகே குட்லாடம்பட்டி அருவி மற்றும் பாதையை சீரமைத்து, சுற்றுலா பயணிகளின் பயன்பாட்டிற்காக திறக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.

மதுரை சக்கரை முகமது தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: சுற்றுலாத்தலமான குட்லாடம்பட்டி அருவியில் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக படிக்கட்டுகள், தடுப்புகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை தமிழக அரசு நிறைவேற்றியது. 2018ல் 'கஜா' புயலின்போது கட்டுமானங்கள் சேதமடைந்தன. மக்கள் செல்ல முடியவில்லை. பாதையை சீரமைத்து அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த கலெக்டர், மாவட்ட வனத்துறை அலுவலருக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் அழகுமணி ஆஜரானார்.

மாவட்ட வன அலுவலர் தாக்கல் செய்த பதில் மனு: 'கஜா' புயலின் போது அதிக எடையுள்ள பெரிய பாறை சரிந்து விழுந்ததில், குளிப்பதற்கான மேடை மற்றும் அருவிக்கு செல்லும் பாதை முழுமையாக சேதமடைந்தது. அங்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்வது பாதுகாப்பானது அல்ல. இதனால் அருவியை பயன்படுத்த மக்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.

சேதமடைந்த பகுதியை சீரமைக்க தமிழக சுற்றுலாத்துறை 2025ல் ரூ.2.93 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியது. பணியை மேற்கொள்ள டெண்டர் கோரப்பட்டு, நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

இதை பதிவு செய்த நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: சீரமைப்பு பணிக்கான டெண்டர் கோரும் முயற்சியை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். சீரமைப்பு பணிகளுக்கு பின் சுற்றுலா பயணிகளின் பயன்பாட்டிற்காக திறக்க வேண்டும் என்றனர்.

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