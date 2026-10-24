ஆகம கோயில்கள் வகைப்பாடுபட்டியலுக்கு தடை கோரி வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ஆகம கோயில்கள் வகைப்பாடுபட்டியலுக்கு தடை கோரி வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : அக் 23, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:06 PM
மதுரை: ஆகமம் மற்றும் ஆகமம் சாராத கோயில்கள் என வகைப்படுத்தும் பட்டியலை இறுதி செய்ய தடை கோரிய வழக்கில், ஆட்சேபனைகளை பரிசீலித்து அரசு முடிவெடுக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
மன்னார்கோவில் பெரியநம்பி நரசிம்ம கோபாலன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: அறநிலையத்துறையின் கீழ் உள்ள கோயில்களை, அவற்றின் ஆகம மற்றும் மரபுவழி நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்த குழுவை அரசு அமைத்தது. அதன்படி 7461 கோயில்கள் ஆகம முறைப்படியானவை; 27 ஆயிரத்து 150 கோயில்கள் ஆகம முறையல்லாத மரபுவழி நடைமுறைகளை பின்பற்றுபவை என பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. இது பூஜை முறைகளை மட்டுமே கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. உண்மையான ஆகம தன்மை, கட்டடக்கலை அமைப்பு, கடவுள் பிரதிஷ்டை, வரலாற்று ஆவணங்கள், சொத்து பதிவேடுகள், பல தலைமுறைகளாக பின்பற்றும் மத மரபுகளை சரியாக ஆய்வு செய்யாமல் வகைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சைவ, வைணவ ஆகமங்களில் தகுதியான நிபுணர்கள், அந்தந்த ஆகமங்களில் புலமை பெற்ற அர்ச்சகர்களை உள்ளடக்கி ஆகம குழுவை மறுசீரமைக்க வேண்டும். ஆட்சேபனையை பரிசீலிக்காமல் ஆகமம் மற்றும் ஆகமம் சாராத கோயில்கள் என வகைப்படுத்தும் பட்டியலை இறுதி செய்ய தடை விதிக்க வேண்டும். தகுதியான ஆகம நிபுணர்களின் உதவியுடன் சரிபார்த்து பட்டியலை இறுதி செய்ய அறநிலையத்துறை கமிஷனர், ஆகம குழு தலைவருக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், பி.முருகன் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் விக்னேஷ் ஆஜரானார். நீதிபதிகள்,‛ ஆட்சேபனைகளை பரிசீலித்து அரசு முடிவெடுக்க வேண்டும்,’ என உத்தரவிட்டனர்.