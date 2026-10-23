திருச்செந்துார் கோயில் யாகசாலைமாற்ற தடை கோரி வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
திருச்செந்துார் கோயில் யாகசாலைமாற்ற தடை கோரி வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : அக் 23, 2026 08:06 PM
மதுரை: திருச்செந்துார் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கந்த சஷ்டி விழா யாகசாலையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற தடை கோரியதில், அறங்காவலர் குழுவின் முடிவை தெளிவுபடுத்த உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
திருச்செந்துார் கோயில் தேவஸ்தான விதாயகர்த்தா சிவராம சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி, கோயில் சுதந்திர பரிபாலன ஸ்தலத்தார் சபை செயலர் முத்துகிருஷ்ணன் ஐயர் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:திருச்செந்துார் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் 2026 மற்றும் அதற்கு பிந்தைய ஆண்டுகளில் நடைபெறவுள்ள கந்த சஷ்டி விழாவின் யாகசாலை பூஜைகளை அக்கோயிலின் முதல் பிரகார வள்ளி, தெய்வானை சன்னதிகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ள, வழக்கமாக யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெறும் மண்டபத்தில் நடத்த வேண்டும். மரபு, ஆகம விதிகளுக்கு முரணாக சஷ்டி யாகசாலையை வேறு இடத்திற்கு மாற்றக்கூடாது என கோயில் நிர்வாகத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டனர்.நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், பி.முருகன் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர்கள் தரப்பில் வழக்கறிஞர்கள் இருளப்பன், பிரபாகரன் ஆஜராகினர். நீதிபதிகள், ‛இவ்விவகாரத்தில் அறங்காவலர் குழு எத்தகைய முடிவு எடுத்துள்ளது குறித்து அக்.,28 ல் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்,’ என உத்தரவிட்டனர்.