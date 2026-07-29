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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/﻿ அவதுாறு குற்றச்சாட்டுகளில் ஒரே மாதிரி பொறுப்புணர்வு போலீசுக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு

﻿ அவதுாறு குற்றச்சாட்டுகளில் ஒரே மாதிரி பொறுப்புணர்வு போலீசுக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு

﻿ அவதுாறு குற்றச்சாட்டுகளில் ஒரே மாதிரி பொறுப்புணர்வு போலீசுக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:41 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:41 AM

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மதுரை: நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப் பாளர் சீமானுக்கு எதிராக சமூக வலைதளத்தில் அவதுாறு கருத்துக்களை வெளியிட்ட 2 பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க, சைபர் கிரைம் போலீசாருக்கு, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது.

நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் தாக்கல் செய்த மனு மீது, நீதிபதி எல்.விக்டோரியா கவுரி பிறப்பித்த உத்தரவு:

முக்கிய எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்த அரசியல்வாதி ஒருவர், தமிழக முதல்வர் பற்றி அவதுாறாக பேசியபோது,​ அவரை உடனடியாக கைது செய்ததை இந்நீதிமன்றம் அறியும்.

ஜனநாயக நாட்டில் அத்தகைய விவகாரங்களில் பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட்ட காவல் துறை, பிற அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தொடர்பான அருவருப்பான பதிவுகள், அவதுாறான குற்றச்சாட்டுகள் அல்லது இதுபோன்ற புகார்கள் அளிக்கப்படும் சந்தர்ப்பங்களில், அதேபோன்ற பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும்.

அவதுாறு பதிவை நீக்குவதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய அருவருப்பான உள்ளடக்கங்களை வெளியிட்டதற்காக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள பிஸ்மி, தமிழன் கோகுல் மீது சைபர் கிரைம் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இருவர் மீதும் வழக்கு தொடரும் நோக்கத்திற்காக, தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தின் கீழ் தேவையான ஆதாரங்களை போலீசார் சேகரிக்க வேண்டும். இதை நிறைவேற்றியது குறித்து ஜூலை 29ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

இவ்வாறு உத்தரவிட்டார்.

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