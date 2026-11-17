கோயில் இடத்தில் மருத்துவமனை வாடகை பாக்கி எவ்வளவு :உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி
கோயில் இடத்தில் மருத்துவமனை வாடகை பாக்கி எவ்வளவு :உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி
ADDED : நவ 16, 2026 09:42 PM
மதுரை: ஸ்ரீரங்கம் கோயில் நிலத்தில் செயல்படும் அரசு மருத்துவமனையின் நிலுவை வாடகை தொகை, அதை வசூலிக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து அறநிலையத்துறை கமிஷனர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
சென்னை மயிலாப்பூர் ரமேஷ் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் அரசு மருத்துவமனை செயல்படுகிறது. ஆனால் வாடகை தொகை எதுவும் செலுத்தப்படவில்லை. அந்த இடம் தோராயமாக ரூ.7.25 கோடி மதிப்பு கொண்டது என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை பயன்படுத்தியதற்காக கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கான வாடகை நிலுவைத் தொகையை வட்டியுடன் 3 மாதத்திற்குள் வசூலிக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது.
‛பல ஆண்டுகளாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாத நிலையில், திடீரென வழக்கு தொடர என்ன காரணம்’’ என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர். எனினும், ‘‘அரசே வாடகையை செலுத்தவில்லை எனில், வாடகைதாரர்களிடம் இருந்து எப்படி வாடகையை வசூலிக்க முடியம். அறநிலையத்துறையின் கீழ் வசூலிக்கப்படாமல் நிலுவையில் உள்ள வாடகை தொகை எவ்வளவு. அவர்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன, என்பது குறித்து அறநிலையத்துறை கமிஷனர் நவ.27ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்’’ என உத்தரவிட்டனர்.