ஹிந்து ஆலயப் பாதுகாப்பு இயக்கம் கண்டனம்

UPDATED : அக் 17, 2026 06:27 PM
ADDED : அக் 17, 2026 06:24 PM
மதுரை: ஹிந்து ஆலயப் பாதுகாப்பு இயக்க மாநில பொருளாளர் ஆதிசேஷன் தெரிவித்துள்ளதாவது: திருவண்ணாமலை கோயிலில் திருக்கார்த்திகை தீபத்திருவிழா ஏற்பாடு தொடர்பாக அமைச்சர்கள் ஆய்வின்போது ‘அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா உதவியாளர்’ என்று மதஅடையாளத்துடன் ஒரு முஸ்லிம் கோயிலுக்குள் நுழைந்தது கண்டிக்கத்தக்கது.
ஏற்கனவே மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் மதஅடையாளத்துடன் எம்.எல்.ஏ., முஸ்தபா நுழைந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. மத அடையாளத்துடன் கோயில்களில் நுழைவது தன்னிச்சையாக நடப்பதாக தோன்றவில்லை. திட்டமிட்டு அவமானப்படுத்தும் செயலாகவே தெரிகிறது .
கோயில்களில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் வழிபாடு நடத்தி திருநீறு அணிந்து கொள்வது வரவேற்கத்தக்கது. அதேசமயம் கட்சியினர் மத அடையாளத்துடன் வருவதை முதல்வர் தடுக்க வேண்டும். இவ்விஷயத்தில் அமைச்சர் ரமேஷ் மவுனமாக இருப்பது ஏற்புடையது அல்ல. அறநிலையத்துறை இது தொடர்பான சுற்றறிக்கையை கோயில் செயல் அலுவலர்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும். இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.