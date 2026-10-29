/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ஹிந்து ஆலய பாதுகாப்பு இயக்கம் வரவேற்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:15 PM
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மதுரை: மதுரையில் ஹிந்து ஆலயப் பாதுகாப்பு இயக்க மாநில பொருளாளர் ஆதிசேஷன் கூறியதாவது: மதுரை மீனாட்சி கோயில், திருவண்ணாமலை, ஸ்ரீரங்கம் கோயில்களில் மாற்று மத அடையாளத்தோடு சிலர் உள்ளே சென்றது சர்ச்சையானது.
இதுதொடர்பான வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளை, பிற மத அடையாளத்துடன் கோயில் வளாகத்தில் வரவேகூடாது என்ற தெளிவான உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதை ஹிந்து ஆலயப் பாதுகாப்பு இயக்கம் வரவேற்கிறது. அறநிலையத்துறை உடனடியாக இந்த உத்தரவை அமல்படுத்த வேண்டும். கோயில் நுழைவுவாயிலில் இதுகுறித்து அறிவிப்பு பலகைகளை வைக்க வேண்டும். ஒலிபெருக்கி வாயிலாகவும் அறிவுறுத்த வேண்டும் என்றார்.