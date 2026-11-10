மார்க்கெட்டாக மாறிய மருத்துவமனை: ஒலிபெருக்கியால் நோயாளிகள் அவதி
மார்க்கெட்டாக மாறிய மருத்துவமனை: ஒலிபெருக்கியால் நோயாளிகள் அவதி
UPDATED : நவ 10, 2026 03:27 AM
ADDED : நவ 09, 2026 03:59 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 03:27 AM ADDED : நவ 09, 2026 03:59 PM
மேலுார்: மேலுார் அரசு மருத்துவமனை முன்பு காய்கறி கடைகள், சரக்கு வேன்களில் ஒலிபெருக்கி அமைத்து வியாபாரம் செய்வதால் நோயாளிகள் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகின்றனர்.
இம்மருத்துவமனையில் தினமும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் உள், வெளி நோயாளிகளாக சிகிச்சை பெறுகின்றனர். மருத்துவமனையின் நுழைவாயிலை மறைத்து பலர் நிரந்தர கடைகள் அமைத்துள்ளனர். வேன்களில் ஒலிபெருக்கி வைத்து வியாபாரம் செய்வதால் நோயாளிகள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
மருத்துவமனை முன் கடைகள் உள்ளதால் ஆம்புலன்ஸ்கள் உள்ளே நுழைவதில் இடையூறாக உள்ளது. அவசர நோயாளிக்கு ஒவ்வொரு நிமிடமும் முக்கியமனதே. வாகனங்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதால் சிகிச்சை பெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வேன்களில் ஒலிபெருக்கியுடன் வியாபாரிகள் போட்டி போட்டு அதிக சத்தத்துடன் காலை முதல் இரவு வரை விற்பனை செய்கின்றனர். இதனால் நோயாளிகள் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகின்றனர்.
வியாபாரிகள் விட்டுச் செல்லும் காய்கறிகள் அழுகி துர்நாற்றம் வீசுகிறது. நோயாளிகள் நலன் கருதி நெடுஞ்சாலை, நகராட்சி, போக்குவரத்து போலீசார் இணைந்து ஆக்கிரமிப்பை சரி செய்ய வேண்டும் என்றனர்.
மருத்துவமனை நிர்வாகத்தினர் கூறுகையில், அனைத்து துறை அதிகாரிகளுக்கும் பலமுறை மனு கொடுத்துள்ளோம் என்றனர்.