துாய்மைப்பணியாளர்களுக்குவீட்டுமனை பட்டா திட்டம்: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
துாய்மைப்பணியாளர்களுக்குவீட்டுமனை பட்டா திட்டம்: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 18, 2026 06:13 PM
மதுரை: துாய்மைப்பணியாளர்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்கும் திட்டம் எதுவும் உள்ளதா. இல்லையெனில் தகுந்த இடத்தை தேர்வு செய்வதற்கு திட்டம் உருவாக்கி தமிழக அரசு தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது. சிவகங்கை பாண்டி தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர் உள்ளிட்ட 14 தென்மாவட்டங்களிலுள்ள மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் துாய்மைப்பணியாளர்கள் பணிபுரிகின்றனர். பாதுகாப்பான குடியிருப்பு இன்றி சமூக, பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய நிலையில் வாழ்கின்றனர்.
தகுதியுள்ள நிரந்தர மற்றும் ஒப்பந்தப் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்கும் திட்டத்தை உருவாக்க வலியுறுத்தி தமிழக தலைமைச் செயலருக்கு மனு அனுப்பினோம். பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் நவநீதராஜா ஆஜரானார்.நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: மனுதாரர் கோரும் நிவாரணம் தொடர்பாக திட்டம் எதுவும் உள்ளதா. இல்லையெனில் தகுந்த இடத்தை தேர்வு செய்வதற்கு திட்டத்தை உருவாக்கி தலைமைச் செயலர், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை செயலர் டிச.10 ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றனர்.