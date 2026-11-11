வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பதிவான வழக்குகள் எத்தனை: உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி
வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பதிவான வழக்குகள் எத்தனை: உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி
ADDED : நவ 10, 2026 05:49 PM
மதுரை: கடந்த 5 ஆண்டுகளில் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்கை விபரங்களை தமிழக அரசு தரப்பில் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது. மதுரை கதிர் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர் உள்ளிட்ட 14 தென்மாவட்டங்களில் பட்டியல் ஜாதியினர் மற்றும் பழங்குடியினர் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு நீதிமன்றங்களால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் விபரங்களை சேகரிக்க வேண்டும். அத்தகைய வழக்குகளில் தீர்ப்பிற்கு எதிராகவோ அல்லது போதிய தண்டனை வழங்கப்படாததற்கு எதிராகவோ சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றங்களில் மேல்முறையீடு செய்ய மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: கடந்த 5 ஆண்டுகளில் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்கை, விசாரணை முடிக்கப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்கை, குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டவை, குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்படாதவை, சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றங்களில் விசாரணை நிலுவையிலுள்ள வழக்குகள், விசாரணை முடிந்த வழக்குகள், விடுதலை மற்றும் தண்டனை வழங்கப்பட்ட வழக்குகள், மேல்முறையீடு செய்வது அல்லது தண்டனையை அதிகரிப்பது தொடர்பாக அரசு குற்ற வழக்குகள் தொடர்வுத்துறை இயக்குனரின் கருத்து கோரப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்கை, விடுதலைக்கு எதிராக உயர்நீதிமன்றம், உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்கை விபரங்களை மாவட்ட வாரியாக தமிழக டி.ஜி.பி.,சமூக நீதி மற்றும் மனித உரிமைகள் பிரிவு ஏ.டி.ஜி.பி., நவ.24ல் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.நீதிபதிகள், ‛சட்டத்தின் நோக்கம் முழுமையாக நிறைவேறவில்லை. சமூகநீதி என்பது பெயரளவில் மட்டுமே உள்ளது. அரசு தரப்பின் அறிக்கை நீதிமன்றத்திற்கு திருப்தி அளிக்காதபட்சத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை ஆஜராக உத்தரவிட நேரிடும்,’ என்றனர்.